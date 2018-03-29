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Kolombiya'da Clan del Golfo'nun elebaşlarından biri öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 05:02 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı, daha önce başına 180 bin dolar ödül konulan "Indio" kod adlı elebaşının örgütte, Avrupa'ya uyuşturucu gönderiminden sorumlu olduğunu açıkladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, ülkedeki silahlı uyuşturucu kaçakçısı örgütlerden Clan del Golfo’nun üst düzey isimlerinden biri öldürüldü.

Savunma Bakanlığı, Montelibano kenti kırsalında düzenlenen operasyonda Clan del Golfo'nun 3 numaralı yöneticisinin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

"Indio" kod adlı elebaşının, örgütte Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinden sorumlu olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada Kolombiya hükümeti tarafından da başına 500 milyon peso (yaklaşık 180 bin ABD doları) para ödülü konulduğu hatırlatıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal paylaşım hesabından yayınladığı mesajla güvenlik güçlerini ve istihbarat servisini tebrik ederken, bu gruplara yönelik mücadelenin süreceğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Antioquia yönetim bölgesi kırsalında düzenlenen diğer operasyonda da örgütün mali sorumlularından birinin yakalandığını duyurdu.

Clan del Golfo, ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkmıştı. Binin üzerinde mensubunun olduğunu değerlendirilen örgütün, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah ve kontrol ettiği alanları bırakmasının ardından bu sayıyı daha da artırmış olabileceği yorumları yapılıyor.

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Clan del Golfo

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