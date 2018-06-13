Kolombiya'da deprem

Kolombiya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tangua'nın 16 kilometre güneydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberinde, deprem nedeniyle Narino eyaletinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Narino Valisi Camilo Romero, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, acil durum nedeniyle bütün protokolleri harekete geçirdiklerini vurguladı.

Narino'nun Pasto kentinde çok sayıda ev ve yol deprem nedeniyle zarar görürken kentteki okullarda eğitime ara verildi.

Kolombiya'nın en aktif yanardağı Galeras, en son 2010'da patlamış ve 8 bin kişi tahliye edilmişti.

