Kolombiya'da ELN hükümetle yeniden müzakere istiyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, ülkenin birçok bölgesinde devam eden saldırılarından ötürü müzakereleri bitirdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) hükümetle yeniden görüşmek istiyor.

ELN başmüzakerecisi Pablo Beltran hükümete yeni bir ateşkes çağrısı yaptı.

Beltran, ELN'nin yeni ve daha iyi bir ateşkes anlaşması yapılabilmesi için hükümetten görüşmelere katılmasını beklediklerini söyledi.

Hükümeti ateşkes boyunca örgüte saldırmak ve toplum liderlerine "soykırım" düzenlemekle suçlayan Beltran, buna rağmen ELN'nin, halkın durumunu düzeltecek ve çatışmanın şiddetini düşürecek bir ateşkesi hedeflediğini dile getirdi.

Devlet Başkanı Santos, La Palma kentinde dün düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş ve örgütün düzenlediği saldırılardan ötürü müzakereleri durdurduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı olarak Kolombiya halkını korumakla yükümlü olduğunu belirten Santos, özellikle hafta sonu yaşanan kanlı saldırılara işaret ederek, "Kolombiyalıların da benim de sabrımızın bir sınırı var." demişti.