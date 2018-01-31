Kolombiya'da ELN hükümetle yeniden müzakere istiyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, ülkenin birçok bölgesinde devam eden saldırılarından ötürü müzakereleri bitirdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) hükümetle yeniden görüşmek istiyor.
ELN başmüzakerecisi Pablo Beltran hükümete yeni bir ateşkes çağrısı yaptı.
Beltran, ELN'nin yeni ve daha iyi bir ateşkes anlaşması yapılabilmesi için hükümetten görüşmelere katılmasını beklediklerini söyledi.
Hükümeti ateşkes boyunca örgüte saldırmak ve toplum liderlerine "soykırım" düzenlemekle suçlayan Beltran, buna rağmen ELN'nin, halkın durumunu düzeltecek ve çatışmanın şiddetini düşürecek bir ateşkesi hedeflediğini dile getirdi.
Devlet Başkanı Santos, La Palma kentinde dün düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş ve örgütün düzenlediği saldırılardan ötürü müzakereleri durdurduğunu açıklamıştı.
Devlet Başkanı olarak Kolombiya halkını korumakla yükümlü olduğunu belirten Santos, özellikle hafta sonu yaşanan kanlı saldırılara işaret ederek, "Kolombiyalıların da benim de sabrımızın bir sınırı var." demişti.
- ELN'nin son saldırıları bardağı taşırdı
Kolombiya, hafta sonununda ülkenin kuzeyinde yaşanan kanlı saldırıların şokunu yaşadı.
Karayip kıyılarındaki turizm ve liman kenti Barranquilla'da bir polis merkezine cumartesi düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı. Pazar günü Soledad şehrinde düzenlenen bombalı saldırılarda ise 5'i polis 7 kişi yaralanmıştı. Santa Rosa kenti kırsalında güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 2 polis hayatını kaybetmişti.
Barranquilla saldırısını üstlenen ELN, saldırıya gerekçe olarak, ülkede motosiklet ve taksi sürücüleri ile sokak satıcılarına kötü davranılmasını göstermişti.
- Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti
ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin birçok bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, petrol boru hatlarını hedef almıştı.
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.
(AA)
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