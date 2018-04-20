Kolombiya'da ELN ve EPL çatıştı: 2 sivil öldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da yasa dışı sol silahlı gruplar Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) arasında çıkan çatışmada iki sivil öldü.

Venezuela sınırına yakın bölge Catatumbo'da koka üretimi ve yasa dışı sınır geçişlerini kontrol etmek ülkedeki iki isyancı silahlı sol grup ELN ile "Los Pelusos" olarak da bilinen EPL arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, San Calixto kenti kırsalındaki bir mahallede yaşanan çatışmalarda iki sivil hayatını kaybetti.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye ulaşabilen bir belediye yetkilisi, sayısı tam olarak bilinmeyen yaralılar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Yetkili, kimsenin sokağa çıkamadığı ve bir evin hedef alındığı çatışma bölgesine ancak bir ambulans sayesinde ulaşabildikleri bilgisini paylaştı.

Catatumbo bölgesindeki başka bir noktada ise resmi bir binaya, motosikletli kişilerce el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda binada hasar meydana geldi.