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Kolombiya'da ELN ve EPL çatıştı: 2 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 05:53 | Son Güncelleme

Catatumbo bölgesinde San Calixto kenti kırsalındaki çatışmada iki sivil hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler yaralandı - ELN ve EPL'nin yanı sıra birçok silahlı grubun varlık gösterdiği bölgede yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmalardan 20 binin üzerinde insan etkilendi, 2 binden fazla Kolombiyalı evlerini terk etmek zorunda kaldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da yasa dışı sol silahlı gruplar Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) arasında çıkan çatışmada iki sivil öldü.

Venezuela sınırına yakın bölge Catatumbo'da koka üretimi ve yasa dışı sınır geçişlerini kontrol etmek ülkedeki iki isyancı silahlı sol grup ELN ile "Los Pelusos" olarak da bilinen EPL arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, San Calixto kenti kırsalındaki bir mahallede yaşanan çatışmalarda iki sivil hayatını kaybetti.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye ulaşabilen bir belediye yetkilisi, sayısı tam olarak bilinmeyen yaralılar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Yetkili, kimsenin sokağa çıkamadığı ve bir evin hedef alındığı çatışma bölgesine ancak bir ambulans sayesinde ulaşabildikleri bilgisini paylaştı.

Catatumbo bölgesindeki başka bir noktada ise resmi bir binaya, motosikletli kişilerce el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda binada hasar meydana geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çatışmalardan 20 binin üzerinde insanın etkilendiğini, 12 binden fazla Kolombiyalının, eğitim, sağlık ve su gibi kamu hizmetlerinden yararlanamadığını açıklamıştı.

Yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmaların yoğunlaştığı 14 Mart'tan bu yana 2 binin üzerinde insan yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

Bölgede ELN ve EPL dışında uyuşturucu ticareti ve koka üretimini kontrol eden paramiliter güçlerin de aralarında bulunduğu birçok silahlı çete varlık gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Catatumbo Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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