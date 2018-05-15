Kolombiya'da ELN'den seçimler için ateşkes

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki isyancı silahlı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 27 Mayıs'taki devlet başkanı seçimleri için tek taraflı ateşkes uygulayacağını ilan etti.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta başlayacak tek taraflı ateşkes, seçimlerden iki gün sonra, 29 Mayıs'ta sona erecek.

ELN, geçen mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde de tek taraflı ateşkes ilan etmiş, bu gelişmenin Kolombiya hükümeti tarafından olumlu karşılanmasıyla iki taraf arasında yeniden görüşmeler başlamıştı.

- Görüşmeler Küba'ya alındı

Taraflar, barış görüşmelerinin beşinci turuna Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış ancak daha sonra bu ülke müzakerelerin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekilmişti.

Ekvador'un, son dönemde Kolombiya sınırında yaşanan terör saldırılarının ardından aldığı bu karar dolayısıyla iki taraf arasındaki görüşmeler bir süreliğine yapılamamıştı.

Kolombiya, komşusunun aldığı bu kararı anlayışla karşıladıklarını belirtmiş ve daha sonra görüşmelerin, diğer garantör ülkelerden Küba'nın başkenti Havana'da devam edeceği duyurmuştu.

Hükümet ile ELN arasındaki barış müzakereleri, Küba'nın yanı sıra Brezilya, Şili, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.

