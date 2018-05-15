HABER

Kolombiya'da ELN'den seçimler için ateşkes

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 05:08 | Son Güncelleme

ELN, 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek devlet başkanı seçimleri dolayısıyla 25-29 Mayıs tarihlerinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki isyancı silahlı sol grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), 27 Mayıs'taki devlet başkanı seçimleri için tek taraflı ateşkes uygulayacağını ilan etti.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta başlayacak tek taraflı ateşkes, seçimlerden iki gün sonra, 29 Mayıs'ta sona erecek.

ELN, geçen mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde de tek taraflı ateşkes ilan etmiş, bu gelişmenin Kolombiya hükümeti tarafından olumlu karşılanmasıyla iki taraf arasında yeniden görüşmeler başlamıştı.

- Görüşmeler Küba'ya alındı

Taraflar, barış görüşmelerinin beşinci turuna Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış ancak daha sonra bu ülke müzakerelerin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekilmişti.

Ekvador'un, son dönemde Kolombiya sınırında yaşanan terör saldırılarının ardından aldığı bu karar dolayısıyla iki taraf arasındaki görüşmeler bir süreliğine yapılamamıştı.

Kolombiya, komşusunun aldığı bu kararı anlayışla karşıladıklarını belirtmiş ve daha sonra görüşmelerin, diğer garantör ülkelerden Küba'nın başkenti Havana'da devam edeceği duyurmuştu.

Hükümet ile ELN arasındaki barış müzakereleri, Küba'nın yanı sıra Brezilya, Şili, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.

Gazze'de büyük patlama!Gazze'de büyük patlama!
İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes kolombiya Küba Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Gaz depremi' iddiası uzmanları böldü

'Gaz depremi' iddiası uzmanları böldü

Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci: Özrünü kabul etmedim

Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci: Özrünü kabul etmedim

Bilecik iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bilecik iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bayburt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bayburt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Batman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Batman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.