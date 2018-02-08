Kolombiya'da ELN'den silahlı eylem tehdidi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da saldırılara devam etmesinden ötürü hükümetin barış görüşmelerine son verdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu, (ELN) tüm ülkeyi "silahlı grev" ile tehdit etti.

Çift taraflı ateşkesin 9 Ocak'ta sona ermesiyle yeniden saldırılara başlayan ve hükümetin barış görüşmelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, sosyal paylaşım hesabından, tüm ülkede silahlı eylem tehdidinde bulundu.

Bildiride, örgütün tüm birimlerinin 10 - 13 Şubat döneminde Kolombiya topraklarında "silahlı grev" olarak adlandırdıkları eylemler için hazır olduğu belirtilirken, yolcu ve taşımacılardan, "nehir, deniz, kara ve havayolları"ndan uzak durmaları istendi.

Ülke basınındaki haberlere göre ise hükümetin örgütle tıkanan diyaloğun yeniden sağlanması için yetkilendirdiği Senatör Ivan Cepeda, ELN'nin çağrısını reddetti ve bu tür eylemlerin işleri daha da zorlaştıracağını belirtti.

- Hükümetin görüşme, örgütün saldırı ısrarı

Kolombiya hükümeti ve ELN arasında 102 gün devam eden ateşkesin 9 Ocak'ta sona ermesinden birkaç gün önce hükümet, takviyelerde bulunduğu müzakere heyetini 5. tur barış görüşmeleri için Ekvador’un başkenti Quito'ya göndermişti.