BOGOTA (AA) - Kolombiya'da güvenlik güçlerinin düzenlendiği operasyonda Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) patlayıcılar konusunda üst düzey isimlerinden biri öldürüldü.

Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Arauca yönetim bölgesi kırsalındaki operasyon sonucu örgütün üst düzey isimlerinden birinin ölü ele geçirildiği duyuruldu.

"Grillo" kod adlı militanın 20 yıldan fazla bir süredir örgüt saflarında olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişinin patlayıcılar ve anti-personel mayınlar konusunda uzman olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan sosyal medya ve ülke basınına yansıyan görüntülerde bölge halkından bazı kişilerin öldürülen ELN militanı için cenaze töreni ve konvoy düzenlemesi tepkilere neden oldu.

Ordunun geçen yıl kasım ayında düzenlediği bir başka operasyonda öldürülen, narkotrafikçi silahlı suç gruplarından Clan del Golfo'nun üst düzey ismine de bir grubun cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.

Bu arada ülke basınında, Başmüzakereci Gustavo Bell'in, ELN ile yeniden başlayacak görüşmeler için Ekvador'a gittiği yönünde haberler yer aldı.

Hükümet ile ELN arasında 102 gün süren ateşkes, ocak ayında görüşmelerin beşinci turunun başlamasından bir gün önce sona ermiş ve örgüt ülkenin birçok noktasında saldırılar düzenlemişti. Aradan geçen süreçte görüşmeleri yeniden başlatma girişimleri olmuş ancak taraflar masaya oturamamıştı.