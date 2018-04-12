HABER

Kolombiya'da FARC yöneticilerinden Santrich'in tutuklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 04:07 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Santos, FARC yöneticileri ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının uygulama organlarından JEP'in, Santrich'in dosyasına bakacağını duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki Özel Barış Hukuku (JEP), hafta başında uyuşturucu ticaretinden tutuklanan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) üst düzey ismi Jesus Santrich'in dosyasını inceleyecek.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, gün içinde bir araya geldiği FARC temsilcileriyle yapılan görüşmeye ilişkin basın mensuplarına başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bilgi verdi.

Santos, FARC temsilcilerine, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2016 sonundan sonra işlenen suçların normal yargı sürecinde ele alınacağını hatırlattığını aktardı.

Santrich'e isnat edilen suçların işlenme tarihlerinin açıklığa kavuşturulması için JEP'in dosyayı inceleyeceğini bildiren Santos, "Ayrıca toplantıda, barış anlaşmasının bazı noktalarının ve FARC'ın yavaş ilerlediğini düşündüğü bazı konuların yerine getirilmesini hızlandırmak için bir komisyon kurulmasına karar verdik." dedi.

Devlet Başkanı Santos, barışın inşasının anlaşmalara uyulmasına ve yasalara saygı gösterilmesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

- Santich'in tutuklanması

Bogota'da geçen pazartesi günü, FARC'ın sembol isimlerinden ve Kolombiya Kongresinin iki kanadından Temsilciler Meclisine göndereceği Jesus Santrich, başsavcılıkça tutuklanmıştı.

Olayın ardından basına açıklama yapan Devlet Başkanı Santos, Santrich ve beraberindeki 3 üst düzey ismin "kuvvetli deliller" ışığında tutuklandığını ve yargı sürecinin, bu kişilerin ABD'ye iade edilme noktasına varması durumunda tereddüt göstermeyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, tutuklamaların ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ülkeye yapması planlanan fakat iptal edilen ziyareti öncesinde yaşanması ise ülkede tartışma konusu olmuştu.

- 8 polisin öldüğü saldırı

Devlet Başkanı Santos basın toplantısında ayrıca Clan del Golfo suç örgütünün düzenlediği ve 8 polisin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de "Bu barbar saldırı cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya kolombiya devlet başkanı juan manuel santos Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC)

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.