Kolombiya’da FARC'ın muhalifleri ve ELN arasında çatışma

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanları arasında çıkan çatışmada iki sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Narino yönetim bölgesine bağlı Policarpa Belediye Başkanı Claudia Cabrera Tarazona'nın bir ulusal radyoya yaptığı açıklamada, FARC'ın muhalifleri ve ELN militanları arasında çıkan çatışmada 2 sivilin hayatını kaybettiğini belirtirken, yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.
Çatışmada örgüt militanlarından da ölenler olduğu bilgisini paylaşan Belediye Başkanı Cabrera, Kolombiya'nın resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo üyelerinin çatışmanın yaşandığı bölgeye girmek için çalışma yürüttüğünü aktardı.
Güvenlik güçlerinin de bölgeye halen giremediğini belirten Cabrera, içinde bulundukları durumun endişe verici olduğunu söyledi.
(AA)
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