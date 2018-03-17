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Kolombiya'da FARC'ın seçimlerden önce para çekmesine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 07:12 | Son Güncelleme

Ulusal Seçim Konseyi, FARC'ın seçim yardımının bir kısmını seçimlerden 2 gün önce çektiği Kolombiya Tarım Bankasına, konuyla ilgili ön soruşturma açıldığını bildirdi - FARC, yazılı açıklama ile harcamanın tüm kalemlerini kamuoyu ile paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi, ülkedeki yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) seçim yardımından 1,75 milyon dolarlık kısmı 11 Mart’taki seçimlerden iki gün önce çekmesi nedeniyle ön soruşturma başlattı.

Hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) yasal siyasi partisi FARC'ın, hazinenin ayırdığı seçim ödeneğinden yaklaşık 5 milyar pesoluk (yaklaşık 1 milyon 750 bin dolar) kısmı Kolombiya Tarım Bankasından seçimlerden 2 gün önce çekmesi ülkede tartışılmaya devam ediyor.

Ülke basındaki haberlere göre Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi, FARC'a ayrılan seçim ödeneğinin bulunduğu Tarım Bankasına yazı yazarak söz konusu para hareketi nedeniyle ön soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ayrıca konsey, bazı zorluklardan dolayı FARC'a ayrılan seçim yardımının ödenmesine 1 Mart itibarıyla başlanabildiğini açıkladı.

FARC ise gelişmeler üzerine bir yazılı açıklama yayımlayarak, paranın daha önceki harcamaların o gün yapılacak ödemelerinden ötürü çekildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu ön soruşturmada FARC'tan hala bir izahat istenmediği ancak partinin, harcamanın tüm kalemlerini kamuoyu ile paylaşmaya hazır olduğu vurgulandı.

FARC ayrıca 19 Mart'ta, harcamaların tüm detaylarının Kolombiyalıların bilgisine sunulacağını kaydetti.

Kolombiya İçişleri Bakanı Guillermo Rivera da seçim kampanyasında kullanılmak üzere devletin verdiği parayı birçok partinin bu şekilde çektiğini ifade etmişti.

FARC ülkede 11 Mart'ta düzenlenen kongre seçimlerinde Senatoda yüzde 0,34'le 14'üncü parti, Temsilciler Meclisinde ise yüzde 0,21'le 21'inci parti olabilmişti.

Eski silahlı örgüt aldığı bu düşük oranına rağmen barış anlaşması gereği kongrenin her iki kanadında da beşer üye ile temsil edilecek.

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