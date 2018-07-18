Kolombiya'da göçmen krizi büyüyor

BOGOTA (AA) - Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'dan Kolombiya'ya bir aydan kısa sürede 50 binden fazla göçmenin geldiği bildirildi.

Kolombiya Göç Dairesi Başkanı Christian Kruger, haziran ayında ülkede 819 bin Venezuelalı göçmen bulunurken bu sayının üç hafta sonra 870 bine çıktığını açıkladı.

Kruger, bir aydan kısa sürede 50 binden fazla Venezuelalının Kolombiya'ya geldiğini vurgulayarak yetkililerin, yasa dışı çalıştırılan ve sağlık hizmetlerinden faydalanma mücadelesi veren yaklaşık yarım milyon Venezuelalıya yasal statü kazandırmaya çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley mart ayında Venezuela'daki insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan göçmenler için "Bu durum Batı yarımkürede daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir." uyarısında bulunmuştu.

Beasley, başta ABD olmak üzere uluslararası topluma Venezuelalı göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya'ya maddi yardımda bulunma çağrısı yapmıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor. Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği ifade ediliyor.

