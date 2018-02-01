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Kolombiya’da hırsızlar para taşıyan uçağı kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 00:39 | Son Güncelleme

- Güvenlik güçleri ve havacılık yetkilileri, Aguachica kentinden kaçırılan uçağın yerini tespit etmeye çalışıyor - Yerel basında, 2 milyar pesoluk (610 bin dolar) otoyol hasılatı bulunan uçağı kaçıran kişilerin ELN bayrağı taşıdığı belirtildi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da silahlı kişiler, otoyol gişelerinden toplanan yaklaşık 610 bin dolarlık hasılatı taşıyan küçük bir kargo uçağını kaçırdı.

Kolombiya Sivil Havacılık İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AeroGalan taşımacılık şirketine ait Cessna Piper PA34 tipi küçük kargo uçağı, Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachica havalimanına inişinin ardından silahlı kişilerce kaçırıldı.

Olayın ardından havalimanı uçak trafiğine kapatılırken Güvenlik güçleri ve havacılık yetkilileri, soyguncuların, mürettebatla birlikle kaçırdıkları uçağın yerini belirlemeye çalışıyor.

- Yerel basında ELN iddiası

Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlere göre, görgü tanıkları, silahlı soyguncuların Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bayrağı taşıdığını belirtti.

Sivil Havacılık İdaresinin açıklamasında paranın miktarı konusunda detay verilmezken, yerel basında yer alan haberlerde, uçakta 2 milyar pesoluk (yaklaşık 610 bin dolar) hasılat bulunduğu iddia edildi.

(AA)

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