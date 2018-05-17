Kolombiya'da ilk teravih namazı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını ülke genelindeki cami ve mescitlerde kıldı.

Başkent Bogota'daki üç mescitten birinin bulunduğu Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezinde teravih namazında Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için de dualar edildi.

Ramazan ayını karşılamalarından dolayı birbirlerini tebrik eden Kolombiyalı Müslümanlar, mescitte ayrıca Filistinlilere gönderilmek üzere para yardımı topladı.

