Kolombiya'da öldürülen Ekvadorlu gazeteciler

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın sınır bölgesinde, mart ayında kaçırıldıktan sonra öldürülen Ekvadorlu gazetecilere ait olduğu tahmin edilen cesetler bulundu.
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adli tıp uzmanlarının, Ekvador sınırına yakın bir yerde bulunan 3 cesedin kayıp gazetecilere ait olup olmadığını belirlemek için çalıştığını bildirdi.
Santos, mesajında "Zalim cinayeti bir kez daha kınıyor ve kayıpların ailelerine sabır diliyorum." diye yazdı.
Ekvador'da yayın yapan El Comercio gazetesinden muhabir Javier Ortega, fotoğrafçı Paul Rivas ve şoför Efrain Segarra mart ayında Kolombiya-Ekvador sınır bölgesinde, uyuşturucu kaçakçılarının yol açtığı şiddet olaylarını araştırmak üzere araştırma yaparken kaybolmuştu. Bir süre sonra gazetecilerin hayatta olduklarını, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) ayrılan bir grup tarafından kaçırıldıklarını anlattıkları bir video internette yayımlanmıştı.
Ardından nisan ayında Kolombiya'da bir televizyon kanalı, gazetecilerin öldürüldüğünü gösteren fotoğrafların ellerine ulaştığını açıklamıştı.
FARC'ın silah bırakmasının ardından uyuşturucu ticaretinden sağladığı çıkarları kaybetmek istemeyen bazı gruplar örgütle bağlarını kopararak bağımsız hareket etmeye başlamıştı.
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