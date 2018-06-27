Kolombiya'da öldürülen Ekvadorlu gazetecilerin cenazeleri gönderiliyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da otopsi ve kimlik tespit çalışmaları tamamlanan Ekvadorlu şoför ve iki gazetecinin naaşları bugün ülkelerine nakledilecek.
Ekvador'un El Comercio gazetesinin şoförü Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabiri Javier Ortega'nın, Cali kentindeki adli tıpta incelenmesi tamamlanan cenazeleri bugün Ekvador Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa konularak ülkelerine götürülecek.
Kolombiya'nın güneyindeki Tumaco kenti kırsalında bulunan cesetlerin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhaliflerince Ekvador'da kaçırıldıktan sonra Kolombiya'da infaz edilen Ekvadorlu şoför ve iki gazeteciye ait olduğu dün kesinleşmişti.
Başsavcı Nestor Humberto Martinez, gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kolombiya devleti adına söz veriyorum; bu korkunç suç cezasız kalmayacak." demişti.
Kolombiyalı askerler, mart ayında kaçırılan ve nisan ayında infaz edilen 3 kişinin cesetlerine 4 gün önce ulaşmıştı.
Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, naaşların otopsi ve kimlik tespit çalışmaları için Cali'ye getirildiğini açıklamış ve incelemeler neticelenmeden cesetlerin "çok büyük ihtimalle" gazetecilere ait olduğunu duyurmuştu.
Cesetlerin gazetecilere ait olduğunun, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin tarafından da açıklanması Ekvador'dan tepki çekmişti.
Kolombiya'nın süreçte hassas davranmadığını belirten Ekvador Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye protesto notası göndermişti.
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
Kocaeli'de linç girişimi! Çocuklara istismarda bulunduğu iddia şahsı mahallelinin elinden alamadılar!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
Okuyucu Yorumları 0 yorum