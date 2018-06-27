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Kolombiya'da öldürülen Ekvadorlu gazetecilerin cenazeleri gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 04:48 | Son Güncelleme

Kolombiya ordusunca bulunan ve Ekvador'un El Comercio gazetesinin şoförü ile iki muhabirine ait olduğu kesinleşen cesetler bugün Ekvador Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkelerine götürülecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da otopsi ve kimlik tespit çalışmaları tamamlanan Ekvadorlu şoför ve iki gazetecinin naaşları bugün ülkelerine nakledilecek.

Ekvador'un El Comercio gazetesinin şoförü Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabiri Javier Ortega'nın, Cali kentindeki adli tıpta incelenmesi tamamlanan cenazeleri bugün Ekvador Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa konularak ülkelerine götürülecek.

Kolombiya'nın güneyindeki Tumaco kenti kırsalında bulunan cesetlerin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhaliflerince Ekvador'da kaçırıldıktan sonra Kolombiya'da infaz edilen Ekvadorlu şoför ve iki gazeteciye ait olduğu dün kesinleşmişti.

Başsavcı Nestor Humberto Martinez, gazetecilere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kolombiya devleti adına söz veriyorum; bu korkunç suç cezasız kalmayacak." demişti.

Kolombiyalı askerler, mart ayında kaçırılan ve nisan ayında infaz edilen 3 kişinin cesetlerine 4 gün önce ulaşmıştı.

Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, naaşların otopsi ve kimlik tespit çalışmaları için Cali'ye getirildiğini açıklamış ve incelemeler neticelenmeden cesetlerin "çok büyük ihtimalle" gazetecilere ait olduğunu duyurmuştu.

Cesetlerin gazetecilere ait olduğunun, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin tarafından da açıklanması Ekvador'dan tepki çekmişti.

Kolombiya'nın süreçte hassas davranmadığını belirten Ekvador Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye protesto notası göndermişti.

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ekvador El Comercio farc FARC'ın muhalifleri kolombiya

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