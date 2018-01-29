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Kolombiya'da Santos, ELN ile müzakereleri sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Kolombiya Devlet Başkanı Santos: - "ELN’nin ısrarla saldırılarına devam etmesi, beni bu kararı almaya mecbur bıraktı. Kolombiyalıların da benim de sabrımızın bir sınırı var. Bu yüzden yakında başlaması öngörülen müzakerelerin 5. turunu, ELN'nin söylemleri ile eylemleri arasında bir uyum görene kadar durdurma kararı alıyorum"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlediği saldırılar nedeniyle örgütle yapılması planlanan müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı La Palma kentinde, çatışmadan etkilenen köylülere toprak tahsisi için düzenlenen törende konuşan Santos, ELN ile Ekvador'un başkenti Quito'da birkaç gün içinde yeniden başlaması öngörülen görüşmelerin yapılmayacağını duyurdu.

Santos, Devlet Başkanı olarak Kolombiya halkını korumakla yükümlü olduğunu belirtti, müzakerelerin durdurulması kararının örgütün son günlerde düzenlediği saldırılardan ötürü alındığını vurguladı.

- "Sabrımızın bir sınırı var"

ELN'nin müzakere çağrısı yapmasına rağmen saldırılarına devam etmesine atıfta bulunan Santos, şöyle konuştu:

"Hükümet her zaman cömert oldu. Barış için zayıflık olarak görülmemesi ve siyasi tartışmalara alet edilmemesi gereken bir gönüllülük gösterdi ancak ELN'nin ısrarla saldırılarına devam etmesi beni bu kararı almaya mecbur bıraktı. Kolombiyalıların da benim de sabrımızın bir sınırı var. Bu yüzden yakında başlaması öngörülen müzakerelerin 5. turunu, ELN'nin söylemleri ile eylemleri arasında bir uyum görene kadar durdurma kararı alıyorum."

Santos, güvenlik güçlerinin operasyonlarının, ELN'yi, Kolombiya halkı ve uluslararası toplumun istediği barış çizgisine çekene kadar süreceğinin altını çizdi.

- ELN'nin son saldırıları bardağı taşırdı

Kolombiya, hafta sonununda ülkenin kuzeyinde yaşanan kanlı saldırıların şokunu yaşadı.

Karayip kıyılarındaki turizm ve liman kenti Barranquilla'da bir polis merkezine cumartesi düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı. Pazar günü Soledad şehrinde düzenlenen bombalı saldırılarda ise 5'i polis 7 kişi yaralanmıştı. Santa Rosa kenti kırsalında güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 2 polis hayatını kaybetmişti.

Barranquilla saldırısını üstlenen ELN, saldırıya gerekçe olarak, ülkede motosiklet ve taksi sürücüleri ile sokak satıcılarına kötü davranılmasını göstermişti.

- Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti

ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin birçok bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, petrol boru hatlarını hedef almıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.

Santos, geçen hafta Başmüzakereci Gustavo Bell'i yeniden Ekvador'a gönderdiğini sosyal paylaşım hesabından duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik çağrılarını hatırlatan Santos, Bell'in, Ekvador'da "ELN ile yapılacak müzakerelerin devam ettirilmesine imkan sağlayacak bir ateşkes ihtimalini" değerlendireceğini vurgulamıştı.

(AA)

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