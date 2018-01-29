Kolombiya'da Santos, ELN ile müzakereleri sonlandırdı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) düzenlediği saldırılar nedeniyle örgütle yapılması planlanan müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı La Palma kentinde, çatışmadan etkilenen köylülere toprak tahsisi için düzenlenen törende konuşan Santos, ELN ile Ekvador'un başkenti Quito'da birkaç gün içinde yeniden başlaması öngörülen görüşmelerin yapılmayacağını duyurdu.

Santos, Devlet Başkanı olarak Kolombiya halkını korumakla yükümlü olduğunu belirtti, müzakerelerin durdurulması kararının örgütün son günlerde düzenlediği saldırılardan ötürü alındığını vurguladı.

- "Sabrımızın bir sınırı var"

ELN'nin müzakere çağrısı yapmasına rağmen saldırılarına devam etmesine atıfta bulunan Santos, şöyle konuştu:

"Hükümet her zaman cömert oldu. Barış için zayıflık olarak görülmemesi ve siyasi tartışmalara alet edilmemesi gereken bir gönüllülük gösterdi ancak ELN'nin ısrarla saldırılarına devam etmesi beni bu kararı almaya mecbur bıraktı. Kolombiyalıların da benim de sabrımızın bir sınırı var. Bu yüzden yakında başlaması öngörülen müzakerelerin 5. turunu, ELN'nin söylemleri ile eylemleri arasında bir uyum görene kadar durdurma kararı alıyorum."