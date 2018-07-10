HABER

Kolombiya'da "toplum liderlerine şiddete ret" bildirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 06:43 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yanı sıra devlet yönetimi ve sivil toplumdan birçok ismin imzaladığı bildiride, ülkede son dönemde toplum liderlerini hedef alan cinayetler kınanarak, mağdurların korunması için daha fazla çaba gösterilmesi taahhüdünde bulunuldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkede son dönemde işlenen cinayetlere karşı daha fazla çaba gösterileceğini taahhüt eden bir bildiri imzaladı.

Ülkede son iki haftada 6 toplum liderinin hedef alındığı suikastlara dikkati çekmek için hazırlanan ortak bildiriye Santos'un yanı sıra devletin üst kademesi, sivil toplum ve siyasi temsilciler imza attı.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da imzalanan metin daha sonra İçişleri Bakanı Guillermo Rivera tarafından basın mensuplarına okundu.

Toplum liderleri ve insan hakları savunucularına karşı tehdit, saldırı ve cinayetlerin reddedildiği ve kınandığı kaydedilen metinde, mağdurların haklarının savunulması için daha büyük çaba harcanacağı taahhüdünde bulunuldu.

Santos, yaptığı açıklamada, yeni Devlet Başkanı olarak seçilen ve 7 Ağustos'ta göreve başlayacak Ivan Duque'den de bildiriyi imzalamasını isteyeceğini söyledi.

"Toplum Liderlerine Şiddeti Ret Bildirisi" isimli metin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) siyasi partisi olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nün (FARC) de aralarında olduğu siyasi partilerin temsilcileri tarafından imzalandı.

Metinde ayrıca Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Adalet Mahkemesi ve Kolombiya Başmüfettişliğinin de imzası bulunuyor.

Ülkede hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo'nun yayımladığı son raporda, 2016 yılının başından 2018 yılı hazirana ayı sonuna kadar ülkede 311 toplum liderinin suikast sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler bu yıl 33 toplum liderinin suikasta kurban gittiğini ve işlenen 40 cinayetin ise siyasi olup olmadığının araştırıldığını açıklamıştı.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler olduSon dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydumVenezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya kolombiya devlet başkanı juan manuel santos

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

İlginizi Çekebilir

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Erdoğan'ın törenine katılmaktan onur duydum

Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

Yeni kabinede yer almayan isimler kimler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.