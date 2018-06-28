Kolombiya'da tutuklanan FARC yöneticisinin yargılanması

BOGOTA (AA) - Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi olarak bilinen Jesus Santrich’in uyuşturucu ticareti suçunu barış anlaşmasından önce mi yoksa sonra mı işlediğinin tespiti için Özel Barış Hukuku (JEP) yargıçlarına 3 ay süre verdi.

ABD'nin talebiyle Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan Santrich'in dosyasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, çalışmasını tamamladı.

Mahkeme öncelikle Santrich’in JEP yargılamasına tabi olan FARC yöneticileri arasında yer aldığı için Başsavcılıkça tutuklanamayacağı yönündeki polemiğe, tutuklamanın yasal olduğu yönünde karar vererek nokta koydu.

Ayrıca JEP’in, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich’in ABD’ye iade sürecini durdurmaya yetkisinin olmadığı yönünde karar alan Anayasa Mahkemesi, JEP’e Santrich’in iddia edilen uyuşturucu ticareti suçunu hangi tarihlerde işlediğini tespit etmesi için 3 ay süre verdi.

Bu durumda JEP’in, ABD’nin iadesini istediği Santrich’in Kolombiya’da kalmasını sağlayabilmesi için suçun, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2016 yılının sonundan önce işlendiğini ortaya koyması gerekiyor.