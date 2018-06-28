Kolombiya'da tutuklanan FARC yöneticisinin yargılanması

BOGOTA (AA) - Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi olarak bilinen Jesus Santrich’in uyuşturucu ticareti suçunu barış anlaşmasından önce mi yoksa sonra mı işlediğinin tespiti için Özel Barış Hukuku (JEP) yargıçlarına 3 ay süre verdi.
ABD'nin talebiyle Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan Santrich'in dosyasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, çalışmasını tamamladı.
Mahkeme öncelikle Santrich’in JEP yargılamasına tabi olan FARC yöneticileri arasında yer aldığı için Başsavcılıkça tutuklanamayacağı yönündeki polemiğe, tutuklamanın yasal olduğu yönünde karar vererek nokta koydu.
Ayrıca JEP’in, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich’in ABD’ye iade sürecini durdurmaya yetkisinin olmadığı yönünde karar alan Anayasa Mahkemesi, JEP’e Santrich’in iddia edilen uyuşturucu ticareti suçunu hangi tarihlerde işlediğini tespit etmesi için 3 ay süre verdi.
Bu durumda JEP’in, ABD’nin iadesini istediği Santrich’in Kolombiya’da kalmasını sağlayabilmesi için suçun, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2016 yılının sonundan önce işlendiğini ortaya koyması gerekiyor.
JEP, yaklaşık iki hafta önce Santrich’in ABD’ye iade edilmesini askıya alınması yönünde karar vermişti.
Başsavcı Nestor Humberto Martinez, davaya JEP mi yoksa olağan yargı süreciyle mi devam edileceğini belirlemesi için Anayasa Mahkemesine çağrıda bulunmuştu. Santrich de yargılamasının JEP tarafından yapılması gerektiğini belirterek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Yasal süreç sonunda büyük ihtimalle ABD'ye gönderilecek olan Santrich, suçlamaları reddederek açlık grevine başlamış, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 26 Nisan’da hastaneye kaldırılmıştı.
Açlık grevine son veren Santrich, 3 Temmuz’da yeniden başkent Bogota’daki La Picota cezaevine gönderilmişti.
Santrich, barış anlaşması sayesinde Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden FARC'ın, kongrenin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisine göndereceği 5 isimden biriydi.
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