Kolombiya’da uçak yola indi

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle Cessna 172 tipi küçük bir uçak otoyola zorunlu iniş yaptı.
Kolombiya’nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Tunja kentinden, başkent Bogota’nun kuzeyindeki Guaymaral askeri havalimanına gitmek üzere havalanan küçük bir uçak, aniden bastıran şiddetli sağanak dolayısıyla otoyola indi.
Pilotun, Bogota’ya 74 kilometre kala sorunsuz bir şekilde yola indirmeyi başardığı uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay sonrası sosyal medyaya ulaşan görüntülerde uçağın bir market önüne çekildiği ve güvenlik güçlerinin bölgeyi koruma altına aldığı yer aldı.
Kolombiya Sivil Havacılık İdaresi de olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı.
- 8 kişi hayatını kaybetmişti
Geçen yıl yine Guaymaral askeri havalimanına inmek üzere Melgar kentinden havalanan küçük askeri uçak Bogota’ya yaklaştığı sırada dağa çarpmış ve kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti.
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