Kolombiya'da üniversite öğrencileri polisle çatıştı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Ulusal Pedagoji Üniversitesindeki protestoda öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle düzenlenen protestonun okul dışına taşması ve Şili Bulvarı'ndaki trafik akışını engellemesi üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Yerel basındaki haberlerde olayda 4 öğrencinin yaralandığı belirtildi ancak gösterilerin nedenine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Öğrencilerin, polise el yapımı ses bombalarıyla saldırdığı olayda güvenlik güçleri de göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Bulvar yaklaşık 3 saat süren gösterinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Sol görüşlü öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Ulusal Pedagoji Üniversitesi sık sık protesto gösterilerine sahne oluyor.