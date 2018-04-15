HABER

Kolombiya’da yağışlar 12 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kolombiya’da yağışlar 12 can aldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da son günlerdeki şiddetli yağışların sebep olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Kolombiya’da bir ay önce başlayan ilk yağmur sezonu, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteriyor.

Ülke basındaki haberlere göre, Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez, yağmur sezonunun başlamasından bu yana ülkenin birçok bölgesinde nehir taşkınları ve toprak kaymalarının görüldüğünü açıkladı.

Yağışların neden olduğu afetlerden 1077 ailenin etkilendiğini belirten Marquez, şimdiye kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Marquez, ülkenin ortası ve batısını kapsayan And Dağı ve Pasifik bölgesinde nehirlerdeki su seviyesinin sürekli takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Hükümet, yağmur sezonu dolayısıyla Kolombiyalılara, dere, su yolları ve ırmak kenarlarından uzak durmaları çağrısı yapmıştı.

Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.