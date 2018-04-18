Kolombiya'daki barış süreci zorlu dönemeçte

BOGOTA (AA) - LOKMAN İLHAN - Kolombiya'da eski "Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri"nin (FARC) ve onun siyasi kolu olarak kurulan "Toplumun Alternatif Devrimci Gücü" (FARC) partisinin üstü düzey ismi Jesus Santrich'in tutuklanmasının ülkedeki barış sürecini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Başsavcılığın, gerçek adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich ile beraberindeki 3 kişiyi yakalatması ve bu kişilerden Marlon Marin'in tanık olarak dün ABD'ye gittiğinin ortaya çıkmasıyla Kolombiya'daki barış süreci zor bir imtihan veriyor.

Başkent Bogota'nın güneyindeki La Picota cezaevine gönderilen Santrich'in önünde şimdi Özel Barış Hukuku (JEP) kapsamına alınma ya da yargılanmak üzere ABD'ye gönderilme olasılıkları bulunurken, ülke basınında yer alan yorumlarda ikinci ihtimal daha yüksek gösteriliyor.

Uzmanlar, FARC'ın, barış anlaşması sayesinde Kolombiya Kongresine göndereceği 10 kişiden biri olan Santrich'in tutuklanmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ülkedeki düşünce kuruluşlarından "Uzlaşma ve Barış Vakfı" Müdür Yardımcısı ve Bogota’daki Externado Üniversitesi Öğretim Üyesi Ariel Fernando Avila, Santrich'in tutuklanması olayının, aftan yararlanamadığı için halen cezaevinde bulunan bazı FARC mensupları tarafından "barış sürecine olan güvene vurulan çok büyük bir darbe" olarak algılandığını ifade etti.