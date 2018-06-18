HABER

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini, yüzde 53,95'le sağcı aday Ivan Duque kazanırken, solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini, yüzde 53,95'le sağcı aday Ivan Duque kazanırken, solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı.


PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitlediBayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gustavo Petro Iván Duque kolombiya Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

HDP'nin İstanbul Bakırköy'deki mitinginde dikkat çeken Demirtaş detayı

HDP'nin İstanbul Bakırköy'deki mitinginde dikkat çeken Demirtaş detayı

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi

Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.