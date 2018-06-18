Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimleri

BOGOTA (AA) - Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 53,95’le sağcı parti Demokratik Merkez’in adayı Ivan Duque kazandı.

Yüzde 53 katılım sağlanan ve 19 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, Duque, 10 milyon 370 binin üzerinde oy aldı. Solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83'te kaldı. Petro, 8 milyon 31 bin kişinin oyunu alabildi.

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- ilk kadın devlet başkan yardımcısı

Ülkedeki 32 yönetim bölgesinden 24’ünde birinci olan Duque, Kolombiya’yı 7 Ağustos’tan itibaren 2022 yılına kadar yönetecek.

Duque’nin yardımcısı Martha Lucia Ramirez ise ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkan Yardımcısı olacak.

Ramirez, mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde yapılan halkoylamasında Duque’ye karşı kaybetmiş, bu oylamada aday adayları arasında ipi göğüsleyen Duque ise Ramirez’i Devlet Başkan Yardımcısı Adayı göstererek kampanyasını güçlendirmişti.

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- Boş oylar yüzde 4’ü geçti

Bu arada iki adayı da tercih etmeyerek boş oy kullanan Kolombiyalıların sayısı 800 bini geçerek yüzde 4,20’ye ulaştı.