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Kolombiya'daki petrol sızıntısı kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:09 | Son Güncelleme

Ham petrol sızıntısının ikinci gününde olayın kontrol altına alındığı şeklinde yanlış bilgi veren Ecopetrol firması hakkında cezai işlem uygulanması için süreç başlatıldığını açıklayan ANLA, sızıntının dün itibarıyla kontrol altına alındığını duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, Ecopetrol firmasının 26 gündür süren petrol sızıntısının ikinci gününde resmi otoritelere olayın kontrol altına alındığı şeklinde yanlış bilgi verdiği ortaya çıktı.

Kolombiya Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesinden (ANLA) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin petrol şirketi Ecopetrol'a cezai işlem uygulanması için yasal sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada Ecopetrol'ün, 2 Mart’ta başlayan ve bölgede 17 ayrı noktadan yayılan sızıntının ikinci gününde ANLA'ya durumun tamamen kontrol altına alındığı şeklinde yanlış bilgi geçtiği aktarıldı.

Firmanın, olayın ardından acil müdahale planını da harekete geçirmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, sızıntının şu an bölgedeki birçok ufak derenin yanı sıra önemli bir su yolunda da 24 kilometre boyunca ilerlediği aktarıldı.

- Sızıntı kontrol altına alındı

Öte yandan ANLA, son yaptığı açıklamayla da 2 Mart’ta başlayan sızıntının dün itibariyle tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Ham petrolün, ülkenin en büyük nehirlerinden Magdalena'ya ulaşmadığı belirtilen açıklamada, sızıntının etkilediği bölgedeki 17 ailenin evlerinden tahliye edildiği vurgulandı.

Ecopetol'ün geçen yıl kapattığı Lizama 158 kuyusundan şimdiye kadar 24 bin varilden fazla ham petrolün sızdığı değerlendiriliyor.

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