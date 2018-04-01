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Kolombiya’daki petrol sızıntısının kaynağı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 06:56 | Son Güncelleme

Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Murillo, sızıntının yayıldığı kuyunun tamamen kapatıldığını ve tehlikenin ortadan kalktığını duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da 2 Mart’ta başlayan petrol sızıntısının yayıldığı, Ecopetrol firmasına ait kuyunun tamamen kapatıldığı bildirildi.

Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede devam eden çalışmaları takip eden Bakan Luis Gilberto Murillo sızıntının yayıldığı kuyunun tamamen kapatıldığını duyurdu.

“Tehdit bütünüyle ortadan kalkmıştır. Artık kuyudan yüzeye petrol çıkmıyor. Daha önce olan gaz sızıntısı da kontrol altına alındı.” ifadelerini kullanan Murillo, son gelişmenin sadece kirliliğin sadece kent için değil aynı zamanda ülke ve bölge için de iyi haber olduğunu belirtti.

Murillo, krizin çözümünün, Ecopetrol, Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesi (ANLA) ve ülkedeki ilgili tüm kuruluşlarla ortak yürüttükleri çalışmayla mümkün olduğunu açıkladı.

Kolombiya’nın Barrancabermeja kentinde Ecopetrol’ün geçen yıl kapattığı kuyudan 2 Mart’ta ham petrol çıkışı başlamıştı.

Bölgede irili ufaklı birçok akarsuya karışan 24 bin varilden fazla hampetrol yaklaşık 30 kilometrelik bir alana yayılmıştı.

Durumun 2 gün önce kontrol altına alındığını açıklayan ANLA ayrıca Ecopetrol firmasının sızıntının ikinci gününde durumun kontrol altına alındığına dair yanlış bilgi verdiğini aktarmış, firma hakkında cezai işlem uygulanması için yasal süreç başlatıldığını duyurmuştu.

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