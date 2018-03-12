Kolombiya'daki seçimler

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki genel seçimlerde, Senato'da Demokratik Merkez Partisi, Temsilciler Meclisi'nde ise Liberal Parti birinci geldi.

Ülkede dün düzenlenen Kolombiya Kongresi seçimlerinde eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in liderliğini yaptığı Oscar Ivan Zuluaga başkanlığındaki sağ parti Demokratik Merkez, oyların yüzde 16,47'sini alarak Senato'daki birinci parti oldu.

Sandıkların yüzde 97,07'sinin açılmasının ardından gelen sonuçlara göre, Senato'da ikinciliği yüzde 13,99'la sağ partilerden Radikal Değişim Partisi, üçüncülüğü ise yine bir sağ parti Kolombiya Muhafazakar Partisi yüzde 12,52 ile aldı.

Senato'da dördüncülüğü yüzde 12,40'la Kolombiya Liberal Partisi alırken, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un kurularından olduğu Ulusal Birlik Sosyal Partisi ya da daha çok kullanılan ismiyle U Partisi yüzde 12,02 ile beşincilikte kaldı.

- FARC çok az oy alabildi

Kalan oylar diğer partiler arasında dağılırken, barış anlaşmasıyla silah bırakan ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) adını alan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ise oyların yüzde 0,34'ünü alabildi ve 14'üncü parti olarak sandıktan çıktı.