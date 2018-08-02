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Kolombiya'dan Venezuelalı göçmenlere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 440 bin Venezuelalı göçmene iki yıllığına geçici oturum hakkı verdi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'dan gelen 440 bin göçmene iki yıl süresince yardım edileceğini açıkladı.

Salı günü görev süresi sona erecek Santos, ülkedeki 440 bin Venezuelalı göçmene iki yıllığına geçici oturum hakkı verildiğini, böylece Kolombiya'da çalışabileceklerini, eğitim görebileceklerini ve sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerini söyledi.

Venezuela'daki ekonomik krizin, Kolombiya gibi komşu ülkeleri de sıkıntıya soktuğunu ifade eden Santos, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya uluslararası insani yardıma izin vermesi çağrısında bulundu.

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle bir milyonu aşkın kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Manuel Santos kolombiya Venezuela

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