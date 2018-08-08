Kolombiya'nın yeni devlet başkanı Ivan Duque göreve başladı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Ivan Duque, yemin ederek göreve başladı.

Kolombiya'nın son 70 yıllık tarihinde en genç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Duque için 10'u devlet başkanı olmak üzere 17 ülkeden gelen üst düzey temsilcilerin de katıldığı bir yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşan Duque, ülkedeki suç, uyuşturucu kaçakçılığı grupları ve diğer silahlı ve isyancı gruplara yönelik tavrının sert olacağını belirterek, "Hepimiz yasa dışı gruplarla savaşmak için bir araya geldik." dedi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşmasında "düzeltmeler yapacağı" sözünü de veren Duque, “Kolombiya'da en az 260 bin kişinin öldüğü, yaklaşık 60 bin kişinin kaybolduğu ve milyonlarca insanın yerinden edildiği bir çatışmanın ardından kurbanların gerçekleri, adaleti, tazminatları aldığından emin olmak için düzeltmeler yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Duque konuşmasında, "Bizler, hukukun üstünlüğüne saygılı bir kültür inşa etmek zorundayız." sözlerine yer verdi.