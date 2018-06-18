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Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Marquez

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Seçimlerden galip çıkan merkez sağdaki Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez, ekonomi ağırlıklı seçim kampanyasında "Kolombiya'nın ikinci bir Venezuela olmayacağı" tezini işleyerek başarılı oldu - Yeni seçilen devlet başkanı, kampanyası sırasında selefi Juan Manuel Santos'un Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yaptığı barışın, örgüt liderlerini yargıdan muaf tutan bazı hükümlerine karşı olduğunu ifade etmişti

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağdaki Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez ilk turda oyların yüzde 54'ünden fazlasını alarak seçimin galibi oldu.

Kolombiya Ulusal Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 99,5'i sayıldı. Marquez'in, 10 milyon 332 bin 662 oyla geçerli oyların yüzde 54'ünden fazlasını aldığı belirtildi.

Marquez'in rakibi sol ve liberal demokrat partiler bloku Kolombiya Humana Hareketinin adayı Gustavo Petro ise 8 milyon 11 bin 704 oyla yüzde 41,83'te kaldı.

Kolombiya tarihinin seçimle iş başına gelen en genç başkanı olan 41 yaşındaki Marquez, seçim kampanyasını ekonomik büyüme vaadi üzerine kurmuştu.

- "Kolombiya Venezuela olmayacak"

Marquez, seçim kampanyası sırasında ve sol adaylarla yaptığı tartışmalarda enflasyon oranının yüzde 2 binleri aştığı, derin bir sosyo-ekonomik krizden geçen Venezuela'yı örnek göstererek "Kolombiya'nın ikinci bir Venezuela olmasına izin vermeyeceği" tezini işlemişti.

Ekonomik büyümeyi güçlendirmek için özel girişimleri teşvik edeceğini belirten Marquez, vergi sisteminin küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre düzenleneceği vaadinde de bulunmuştu.

Vergi kaçaklarını engelleme sözü veren Marquez, katma değer vergisini yüzde 50 azaltmayı vadetmişti.

- FARC ile yapılan barışa itiraz

Yeni seçilen devlet başkanı, selefi Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti. Marquez, FARC liderlerinin hapse atılması gerektiğini ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.

Marquez, siyasete Demokrat Parti lideri, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez himayesinde girmişti. 2014'te Senatoya seçilen yeni devlet başkanın siyasetteki tek tecrübesi bu görevde geçirdiği 4 yıllık süre oldu.

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