ALİ BALLI - Yakalandığı üç ayrı kanser hastalığını yenen Talat Cankıymaz, kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği ile kendisi gibi kalın bağırsak kanseri eşiyle hastalara yaşama sevinci aşılıyor.

Eşi ve kolon kanseri bir arkadaşıyla Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde kolostomi torbalarını takıp denize giren ve güneşin tadını çıkartan Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşadığını ve 17 yıldır kolon, karaciğer ve akciğer kanseri hastası olduğunu söyledi.

Kolon kanseri olan insanların torbalarını göstermekten çekindiğini ifade eden Canyılmaz, insanların bundan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

- "Kolon kanseri hayatın sonu değil"

Herkesin hayatını yaşaması gerektiğini belirten Canyılmaz, "Kimseye aldırış etmeden kendi hayatınızı yaşayın çünkü kolon kanseri demek, hayatın sonu anlamına gelmiyor. Allah size ikinci bir hayatı bahşediyor. Size de bu hayatın tadını çıkarmak kalıyor. Eve gizlenmeyi bırakın." diye konuştu.

Canyılmaz, Türkiye'de 58 binden fazla torba kullanan hasta olduğuna dikkati çekerek, kolon kanseri olan kişilere yaşam kalitesini yükseltmeleri çağrısında bulundu.