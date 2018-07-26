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Kolon kanseri hastalarına "torbanızı takın, denize girin" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini yenen Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz, kendisi gibi kalın bağırsak kanseri eşiyle hastalara umut oluyor - Cankıymaz: - "Kader arkadaşlarımın odalarından çıkıp sahillere gitmelerini istiyorum. Hayata küsmelerini istemiyorum. Dışarıda güzel bir hayatın var olduğunu göstermek için onlara 'torbanızı takın, denize girin' diyorum"

ALİ BALLI - Yakalandığı üç ayrı kanser hastalığını yenen Talat Cankıymaz, kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği ile kendisi gibi kalın bağırsak kanseri eşiyle hastalara yaşama sevinci aşılıyor.

Eşi ve kolon kanseri bir arkadaşıyla Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde kolostomi torbalarını takıp denize giren ve güneşin tadını çıkartan Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşadığını ve 17 yıldır kolon, karaciğer ve akciğer kanseri hastası olduğunu söyledi.

Kolon kanseri olan insanların torbalarını göstermekten çekindiğini ifade eden Canyılmaz, insanların bundan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

- "Kolon kanseri hayatın sonu değil"

Herkesin hayatını yaşaması gerektiğini belirten Canyılmaz, "Kimseye aldırış etmeden kendi hayatınızı yaşayın çünkü kolon kanseri demek, hayatın sonu anlamına gelmiyor. Allah size ikinci bir hayatı bahşediyor. Size de bu hayatın tadını çıkarmak kalıyor. Eve gizlenmeyi bırakın." diye konuştu.

Canyılmaz, Türkiye'de 58 binden fazla torba kullanan hasta olduğuna dikkati çekerek, kolon kanseri olan kişilere yaşam kalitesini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Kolon kanseri hastalarına hizmet etmek için 6 yıldır çalıştıklarını aktaran Canyılmaz, "Kader arkadaşlarımın odalarından çıkıp sahillere gitmelerini istiyorum. Hayata küsmelerini istemiyorum. Dışarıda güzel bir hayatın var olduğunu göstermek için onlara 'torbanızı takın, denize girin' diyorum." dedi.

4 yıldır kolon kanseri hastası olan Filiz Cankıymaz da eşiyle 3 yıl önce tanıştıklarını ve bir süre sonra hayatlarını birleştirdiklerini belirtti.

- "Torba takmak hayatın sonu değil"

Kolon kanseri olan kişilerin hayata küsmemesi gerektiğini ifade eden Cankıymaz, "Torba takılmasının hayatın sonu olmadığını her şekilde ispatlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza da her türlü desteğiz. Ben torbama 'aşk' yazdım ve yazın tadını çıkartıyoruz." diye konuştu.

Dernekçe hastaları ziyaret ettiklerine de değinen Canyılmaz, bu kişileri hastanelerde tek tek ziyaret edip onları hayata bağlamaya çalıştıklarını söyledi.

- "Devlet torba masrafımızı karşılıyor"

Canyılmaz, kolon kanseri hastalara devletin her türlü desteği verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastanelerde veya sağlık ocaklarında reçete yaptırıp firmadan alıyoruz. Kader arkadaşlarımız torba alırken ücret ödüyorlarmış. Kesinlikle bu torbalara ücret ödenmiyor. Devlet her şekilde bu torbayı karşılıyor. Buradan kader arkadaşlarımıza duyuruyoruz."

İki yıldır kolon kanseri 76 yaşındaki iki torun sahibi İsmail Aksu da bu hastalıktan kimsenin korkmaması, moralinin yüksek olması gerektiğini aktardı.

Türk doktorlarına teşekkür eden Aksu, "Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman denize giriyorum. Bu hastalığa yakalandığım halde iki yıldır giriyorum. Hiçbir mahsuru da yok." dedi.

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