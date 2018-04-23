HABER

Koltuğa oturan Tuğberk: Santrallerin gölgesinde nesil istemiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Memiş, beldede bulunan termik santralleri eleştirerek, "Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum" dedi.

Koltuğa oturan Tuğberk: Santrallerin gölgesinde nesil istemiyorum

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Tuğberk Memiş, beldede bulunan termik santralleri eleştirerek, "Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum" dedi.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde etkinlikler düzenlendi. Belediye önündeki törenin ardından Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Çatalağzı Belediye Başkanı Akgün'ü ziyaret etti. Başkan Akgün'ün koltuğuna 4'üncü sınıf öğrencisi Memiş oturdu. Memiş, öncelikle beldedeki yolları yapmak istediğini söyledi ardından beldede bulunan termik santralleri eleştirdi. Memiş, "Beldemiz sanayi bölgesi. Santralleri buradan kaldırmak imkansız gibi. Santrallerin gölgesinde bir nesil yetişmesini istemiyorum. Bu nedenle tüm resmi kurumlarla birlikte beldemizin Filyos ve Türkali köyü arasındaki hazine arazileri veya başka arazilere taşınması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
Başkan Akgün ve makam odasında bulunanlar, Tuğberk Memiş'e alkışlarıyla destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Koltuğa oturan Tuğberk: Santrallerin gölgesinde nesil istemiyorumKoltuğa oturan Tuğberk: Santrallerin gölgesinde nesil istemiyorum

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepkiCHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler?Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler?
Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybettiDünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.