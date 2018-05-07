Kolu demir parmaklığa saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de çıktığı duvarda dengesini kaybedince koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Kerim Tazegül, anne ve babasıyla merkez Akdeniz ilçesinde, adliye yanındaki yoldan yürürken demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı.
Duvarın üzerinde yürüyen Tazegül'ün dengesini kaybetmesiyle demir parmaklık sağ koluna girdi.
Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu sakinleştirdikten sonra demir parmaklığı keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
Tazegül, kolunda kalan demir parçasının çıkarılması için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan çocuğun kurtarılma anı itfaiye ekiplerince saniye saniye görüntülendi.
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum