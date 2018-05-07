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Kolu demir parmaklığa saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Kolu demir parmaklığa saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de çıktığı duvarda dengesini kaybedince koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Kerim Tazegül, anne ve babasıyla merkez Akdeniz ilçesinde, adliye yanındaki yoldan yürürken demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı.

Duvarın üzerinde yürüyen Tazegül'ün dengesini kaybetmesiyle demir parmaklık sağ koluna girdi.

Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu sakinleştirdikten sonra demir parmaklığı keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Tazegül, kolunda kalan demir parçasının çıkarılması için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan çocuğun kurtarılma anı itfaiye ekiplerince saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Mersin

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