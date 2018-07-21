Koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı

Kırıkkale'de ağaçtan düşerek koluna korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Elif Naz Tahan (7), Bahçelievler Mahallesi 2050. Sokak'ta evlerinin bahçesindeki ağaçtan erik toplamaya çalışırken demir korkuluklarının üzerine düştü.
Koluna demir korkuluk saplanan Tahan'ı, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı
Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti
İran'da çatışma: 11 ölü!
Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum