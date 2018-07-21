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Koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de ağaçtan erik toplamaya çalışırken düşen ve koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de ağaçtan düşerek koluna korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Elif Naz Tahan (7), Bahçelievler Mahallesi 2050. Sokak'ta evlerinin bahçesindeki ağaçtan erik toplamaya çalışırken demir korkuluklarının üzerine düştü.

Koluna demir korkuluk saplanan Tahan'ı, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Çocuk demir parmaklık kırıkkale

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