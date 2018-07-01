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Kolundaki alçının içerisinde eroin bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Şırnak'ta otobüste bir yolcunun kolundaki alçının içerisinde eroin ele geçirildi

Şırnak'ta bir kişinin kolundaki alçının içerisinde eroin ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Hakkari-Şırnak yol arama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden ve sol kolu alçılı olan D.Z.Y'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine arama yaptı.

Aramada, şahsın kolundaki alçıda 1 kilo 834 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli D.Z.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Müdürlüğü eroin şırnak

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