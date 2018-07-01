Kolundaki alçının içerisinde eroin bulundu

Şırnak'ta bir kişinin kolundaki alçının içerisinde eroin ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Hakkari-Şırnak yol arama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden ve sol kolu alçılı olan D.Z.Y'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine arama yaptı.
Aramada, şahsın kolundaki alçıda 1 kilo 834 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli D.Z.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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