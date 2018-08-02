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Komana Pontika Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 10. yılında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas: "Umuyoruz bu sene de geçtiğimiz yıllardaki gibi Osmanlı'dan Roma dönemine çok çeşitli dönemlere ait bulgularla Komana ve dolayısıyla Tokat'ın tarihine katkıda bulunuruz"

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, "Umuyoruz bu sene de geçtiğimiz yıllardaki gibi Osmanlı'dan Roma dönemine çok çeşitli dönemlere ait bulgularla Komana ve dolayısıyla Tokat'ın tarihine katkıda bulunuruz." dedi.

Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentteki kazı çalışmalarının onuncu yılında olduklarını ve bu yıl çalışmaları 38 kişilik ekiple sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl çalışmalara temmuz ayında başladıklarını belirten Erciyas, çalışmaların, ağustos ayının ortalarına kadar süreceğini aktardı.

Kazıda 18 kişilik bir bilimsel heyetin görev aldığını vurgulayan Erciyas, şöyle devam etti:

"Yirmi işçi arkadaşımız ile çalışıyoruz. Çalışmalarımıza, erken döneme indiğimiz harçlı yapılar etrafında devam ediyoruz. İkinci çalışma alanımız sur duvarı, sur duvarlarımızı mümkün olduğu halde görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü ziyaretçilere bilgi sağlayan bölge. Çalışmalarımızı geniş alanlarda sürdürüyoruz ki daha geniş çaplı sonuçlara ulaşabilelim. Umuyoruz bu sene de geçtiğimiz yıllardaki gibi Osmanlı'dan Roma dönemine çok çeşitli dönemlere ait bulgularla Komana ve dolayısıyla Tokat'ın tarihine katkıda bulunuruz."

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Ana Tanrıça Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları on yıl önce başlatılmıştı.

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