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Komandolar İran sınırına ilerliyor! Stratejik bölgeye ulaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’lı teröristleri Kandil’den temizlemek için harekât başlatan güvenlik güçleri, yönünü İran sınırına çevirdi. Komandolar, İran sınır hattında bulunan stratejik Şekif Dağı’na ulaştı.

Komandolar İran sınırına ilerliyor! Stratejik bölgeye ulaştılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’nın yönetim merkezi Kandil’e doğru başlattığı harekât sürerken, özel operasyon timleri ve komandolar, yönünü İran sınırına çevirdi. Komandolar, İran sınır hattındaki stratejik Şekif Dağı’na ulaştı. Şırnak’ın karşısında yer alan PKK’nın ana kamplarından biri olan Haftanin bölgesine operasyon için hazırlık yapılıyor. Komando, jandarma özel harekât ve özel operasyon timlerinin yanı sıra polis özel harekât timleri de Kandil operasyonuna katılmak için sınıra kaydırıldı. Sınır hattından Kuzey Irak içlerine doğru alan kontrolü ve stratejik noktaların denetim altına alınmasında önemli mesafe alındı.

20 ÜS OLUŞTURULDU

Milliyet gazetesinin haberine göre, ilk aşamada örgütün Kandil ile Türkiye arasındaki bağlantı noktaları büyük oranda birbirinden koparıldı. Sınıra yakın Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgeleri dahil Kandil’e ulaşan bütün stratejik kamplar etkili vurularak devre dışı bırakıldı. Girilen bu bölgelerde ise 20’den fazla askeri üs noktası oluşturuldu.

Yeni üslerin kurulmasına devam ediliyor. Bir kaç koldan Kandil’e ilerleyen TSK, Hakurk’tan İran sınır hattına uzanan stratejik bölgeye doğru çıkarma yaptı. Operasyon timleri, Hakurk ile İran sınır hattındaki stratejik Del Dağı ve Avdel Kovi dağları arasındaki bölgede de hakimiyet sağladı. Başka bir koldan ilerleyen bir komando timi ise Türkiye, Kuzey Irak ve İran üçgeninde yer alan PKK’nın Hınere Kampı’na ulaşan Şekif Dağı’na konuşlandı. Şekif Dağı’nın tamamen ele geçirilmesi ile Hakurk ve Hınere bölgesi tamamen TSK’nın denetimine girmiş olacak. Bu nedenle Hakurk ve Hınere bölgesindeki hedefler savaş uçakları ve Kobra tipi helikopterlerce aralıksız vuruluyor. Kandil ve çevresindeki hedefler, İHA ve SİHA’lardan alınan görüntüler doğrultusunda savaş uçakları tarafından belirli aralıklarla etkili vurulurken karadan da top atışları ile destek veriliyor.

PKK'NIN YÖNETİCİ KADROSU VURULDU

Mehmetçik Kandil harekâtını başarıyla sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün söylediği ‘lider kadrolarını vurduk’ sözünü doğrulayan bilgilere ulaşıldı. Yerel halktan alınan bilgilere göre cumayı, cumartesiye bağlayan gece düzenlenen hava operasyonu öncesinde terör örgütünün üst düzey isimlerinin, Zergele Bölgesi’ne geldiği doğrulandı. Bölgedeki bir yetkili, PKK’nın üst düzey yöneticilerinin vurulduğunu teyit etti. Türkiye-İran sınırında bulunan ve Erbil kentine bağlı olan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Abdülkadir, TSK’ya bağlı hava güçlerinin, Sidekan sınırlarındaki Kandil’i bombalamasının ardından teröristlerin başka noktalara kaçtıklarını, karargah ve kontrol noktalarını kaldırdığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
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