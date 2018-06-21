Komandolar İran sınırına ilerliyor! Stratejik bölgeye ulaştılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’nın yönetim merkezi Kandil’e doğru başlattığı harekât sürerken, özel operasyon timleri ve komandolar, yönünü İran sınırına çevirdi. Komandolar, İran sınır hattındaki stratejik Şekif Dağı’na ulaştı. Şırnak’ın karşısında yer alan PKK’nın ana kamplarından biri olan Haftanin bölgesine operasyon için hazırlık yapılıyor. Komando, jandarma özel harekât ve özel operasyon timlerinin yanı sıra polis özel harekât timleri de Kandil operasyonuna katılmak için sınıra kaydırıldı. Sınır hattından Kuzey Irak içlerine doğru alan kontrolü ve stratejik noktaların denetim altına alınmasında önemli mesafe alındı.

20 ÜS OLUŞTURULDU



Milliyet gazetesinin haberine göre, ilk aşamada örgütün Kandil ile Türkiye arasındaki bağlantı noktaları büyük oranda birbirinden koparıldı. Sınıra yakın Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgeleri dahil Kandil’e ulaşan bütün stratejik kamplar etkili vurularak devre dışı bırakıldı. Girilen bu bölgelerde ise 20’den fazla askeri üs noktası oluşturuldu.