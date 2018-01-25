Komandolar kritik tepede! 'Oradan sonra tutunamazlar'

Dağlık arazide her yandan kuşatılan PKK’lı teröristler, sahadaki birliklerin kararlılık ve azmi karşısında tutunamıyor. Birçok noktada sıcak temasın devam ettiği bölgede ölüm paniği yaşayan örgüt, Mehmetçiğin bulunduğu noktalara sızıp saldırmak isteyerek adeta intihar eylemi yapıyor. Afrin kuzeyinde teröristlerden temizlenen Mahmud Obası ve Şeyh Horoz arasındaki bölgeye dün sızma girişimi oldu. Güvenlik güçlerinin bulunduğu üsse baskın yapmak isteyen 8 terörist, kısa sürede fark edilerek etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ve muhalifler, olayın gerçekleştiği Afrin kuzeyindeki sahada olumsuz hava şartlarına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Stratejik noktalardan Bülbül çevresinde çatışmalar dün de sürdü. Daha batıda PKK’lılardan temizlenen Şinkal köyünün etrafındaki tepeler de teröristlerden bir bir temizleniyor.

740 NO’LU TEPEYE KOMANDOLAR GİTTİ

Kilis’in Musabeyli ilçesine bakan kesimde bunlar yaşanırken, Hatay’ın Hassa-Kırıkhan-Reyhanlı hattı karşısında da operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Arazide yağmurdan dolayı oluşan çamur ve su birikintileri ekiplerin ilerleyişini yavaşlatırken, yoğun sis de görüş alanını oldukça daraltmış durumda. Sisin birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Sık zeytin ağaçlarının bulunduğu dağlarda askerler, zırhlıların ilerleyebilmesi için yeni yollar açmaya çalışıyor. Afrin batısında ele geçirilen bölgelerden Adamanlı, Ömer Uşağı, Karmanlık ve Kışla çevresinde PKK’lıların imhasına devam ediliyor. Racu’ya giden patika üzerinde teröristlerin mevzi ve gözetleme noktaları alınırken, birlikler Kefer Cenne ve Şeyh Hadid’e doğru da taarruzunu sürdürüyor. Özellikle Şeyh Hadid’e giden yoldaki 740 No’lu tepenin alınması stratejik açıdan önem taşıyor. Önceki gün Hakkari Dağ Komando Tugayı’ndan getirilen 200 özel eğitimli asker, bu tepe ve çevresinde operasyon yapmak için bölgeye sevk edildi.