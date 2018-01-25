Komandolar kritik tepede! 'Oradan sonra tutunamazlar'

Dağlık arazide her yandan kuşatılan PKK’lı teröristler, sahadaki birliklerin kararlılık ve azmi karşısında tutunamıyor. Birçok noktada sıcak temasın devam ettiği bölgede ölüm paniği yaşayan örgüt, Mehmetçiğin bulunduğu noktalara sızıp saldırmak isteyerek adeta intihar eylemi yapıyor. Afrin kuzeyinde teröristlerden temizlenen Mahmud Obası ve Şeyh Horoz arasındaki bölgeye dün sızma girişimi oldu. Güvenlik güçlerinin bulunduğu üsse baskın yapmak isteyen 8 terörist, kısa sürede fark edilerek etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ve muhalifler, olayın gerçekleştiği Afrin kuzeyindeki sahada olumsuz hava şartlarına rağmen ilerlemeye devam ediyor. Stratejik noktalardan Bülbül çevresinde çatışmalar dün de sürdü. Daha batıda PKK’lılardan temizlenen Şinkal köyünün etrafındaki tepeler de teröristlerden bir bir temizleniyor.
740 NO’LU TEPEYE KOMANDOLAR GİTTİ
Kilis’in Musabeyli ilçesine bakan kesimde bunlar yaşanırken, Hatay’ın Hassa-Kırıkhan-Reyhanlı hattı karşısında da operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Arazide yağmurdan dolayı oluşan çamur ve su birikintileri ekiplerin ilerleyişini yavaşlatırken, yoğun sis de görüş alanını oldukça daraltmış durumda. Sisin birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Sık zeytin ağaçlarının bulunduğu dağlarda askerler, zırhlıların ilerleyebilmesi için yeni yollar açmaya çalışıyor. Afrin batısında ele geçirilen bölgelerden Adamanlı, Ömer Uşağı, Karmanlık ve Kışla çevresinde PKK’lıların imhasına devam ediliyor. Racu’ya giden patika üzerinde teröristlerin mevzi ve gözetleme noktaları alınırken, birlikler Kefer Cenne ve Şeyh Hadid’e doğru da taarruzunu sürdürüyor. Özellikle Şeyh Hadid’e giden yoldaki 740 No’lu tepenin alınması stratejik açıdan önem taşıyor. Önceki gün Hakkari Dağ Komando Tugayı’ndan getirilen 200 özel eğitimli asker, bu tepe ve çevresinde operasyon yapmak için bölgeye sevk edildi.
ORADAN SONRA TUTUNAMAZLAR
Mehmetçik ve ÖSO birlikleri, kuzeyden güneye doğru uzanan zeytin ağaçlarıyla dolu dağlık arazide stratejik bütün noktaları kısa sürede ele geçirip doğuya doğru ilerlemek ve Afrin’e giden düzlük alana ulaşmak istiyor. Çünkü düz arazide PKK’nın Afrin ilçe merkezine kadar hiçbir şekilde tutunamayacağı belirtiliyor. Bölge kaynakları Cinderes, Racu, Kefer Cenne ve Şeyh Hadid’in tamamen temizlenmesi halinde geriye sadece Afrin merkezinin kalacağını ifade ediyor. Afrin batısında bulunan dağlık arazinin temizlenmesi bu yüzden önemli görülüyor.
BAZI GRUPLAR HIZLA İLERLİYOR
Kırsaldaki ilerleyişe rağmen en büyük tehdit, çevre tepelere konuşlanmış teröristlerin keskin nişancı ateşi. Bazı tepelerde bu yüzden gerekli önlemler alındıktan sonra taarruza devam ediliyor. Gerekli görüldüğü takdirde özel kuvvetler personelinin verdiği koordinat doğrultusunda savaş uçakları ve silahlı İHA’lar da devreye giriyor. ÖSO, çatışmalar sonrası PKK’dan yoğun miktarda Doçka ve uçaksavar elde etti. Ölüm paniği yaşayan PKK ise bazı bölgelerde kalmak yerine hızla oradan uzaklaşmayı tercih ediyor. Bir ÖSO komutanının dün söylediği şu cümle PKK’lıların yaşadığı korkuyu özetliyor: “Ben 10 kişilik grubumla birkaç saatte tam 3 köyde hakimiyet sağladım.”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekât merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasına göre Akar, 22-23 Ocak’ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını denetledi. Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekât merkezlerinden, Zeytin Dalı’nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı. Teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı harekat merkezlerinden, Afganistan, Brüksel’deki NATO karargahı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içi ve dışında 91 ayrı karargah ile sesli ve görsel iletişimle veri aktarımı sağlanıyor.
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