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Komandoların Afrin'e dualarla uğurlandığı anlar! İşte bu şarkıyla gittiler...

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 11:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Afrin'e girmek için Suriye sınırına giden komandolar, birliklerinden dualarla uğurlandı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının kontrolünde bulunan Afrin'e girmeye hazırlanan Mehmetçik, birliklerinden silah arkadaşlarının dualarıyla uğurlandı. Çekilen görüntülerde zırhlı aracın içerisindeki askerlerin Grup Göktürkler'in 'Gök Girsin Kızıl Çıksın' şarkısını dinlediği duyuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine büyük bir darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi de Amerika destekli teröristleri etkisiz hale getirmek için geri sayıma geçti.

AFRİN İÇİN TALİMAT GİTTİ: 7 BİN SAVAŞÇI HAZIR!

Türkiye Afrin operasyonu için gün sayarken, 3 gün önce bölgedeki ÖSO güçlerine hazır olun talimatı gittiği öğrenildi.

Operasyona Azez-El Bab hattında bulunan 7 muhalif gruptan yaklaşık 7 bin savaşçı katılacak. İlk hedef köyleri ele geçirip Afrin’i kuşatmak...

ABD’nin Suriye sınırında 30 bin kişilik YPG ordusu kurma girişimine geçtiğimiz Cumartesi günü sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylardır hazırlığı yapılan Afrin ve Münbiç operasyonu için en net mesajı verdi. Erdoğan “Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler” derken, aynı gün TSK Afrin’deki YPG hedeflerine top atışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Afrin operasyonun muhaliflerle yapılacağını söyledi.

"HAZIR OLUN" TALİMATI GİTTİ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına operasyona hazırlık için Erdoğan’ın sert mesajlar verdiği Cumartesi günü ‘hazır olun’ talimatı gitti. Fırat Kalkanı bölgesinde 6-7 bin arasında bir ÖSO gücünün operasyon için hazırlık yapmaya başladığını belirten Sultan Murad Tugayı’ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir komutan, “Azez, El Bab ve Çobanbey bölgelerinde yaklaşık 7 bin kişiden oluşan muhalif gruplar olarak tek çatı altında birleştik ve hazırlık yapmaya başladık. Toplam 7 grup olarak olası bir operasyon için hazırlık yapıyoruz. Bu grupların başında Sultan Murad, Sukur El Ceber, Hamza Tugayları, El Şamiye ve Şarkiye ile daha az sayıdan oluşan iki grup geliyor. Bizler Suriye içerisinden Afrin’e ilerleyeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Komando TSK Suriye asker PKK Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
tekerlerine taş değmez ins.
Allah yar ve yardımcın olsun! Türkiye cumhuriyetini temsilen gerekeni hakkıyla yapmanız için mevlam güç-kuvvet versin!!
Adem bu kadar güçlüsünüz öso katilleriyle ne işiniz var
katil sensin terbiyesiz. O katil dediğin savaşçıların çoğunluğu Türkmen ve kalbi Türkiye'nin varlığıiçin atıyor.
Allah yar ve yardımcınız olsun gazanız mubarek olsun .
kutlu yuruyuse devam hedef kizil elma.
yine olan gariban anaya babaya olacak
@saykoc90 böyle bir düşünce ile yola çıksaydı atalarımız orta asya'dan dışarı çıkmaz dı...
haydi ALLAH ın arslanları ALLAH a emanetsiniz....gidin türkün yumruğunu vurun tepelerinine......ALLAH yar ve yardımcınız olsun her zaman yanınızdayı her zaman arkanızdayız vatan için ne zaman görev verilirse anında yanınızdayız.........
VATAN SANA CANIM FEDA
Allah yardımcınız olsun Aslan mehmetçikler sağ gidip sağ dönün Allahın izni ile Allaha emanet olun
Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz açık kılıcınız keskin olsun ...
Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!
Bu ordu son müslüman ordusu ALLAH YARDIMCILARI OLSUN DUALARIMIZ SİZİNLE
Allahım yar ve yardımcıları olsun
aramizda ösoya katil pkk ya iyi çocuk diyen hainler var ama onlara inat bu ülke ebediyen bolunemeyecektir
Allah yar ve yardımcınız olsun kınalı kuzular
giremezsiniz oraya o yürek yok abd izin vermez
RABBIM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUNN KOÇ YIĞITLERIMIZ..... SAĞ SALIM GIDIP VE ZAFERLER DONMEYI NASIP ETSIN YÜCE MEVLAM... ALLAH'A EMANET OLUN..HAYIRLA GIDIN HAYIRLA GELIN INSALLAH
duygulandımngidin ve sağsalim dönün evlatlarım soysuzun soyunu kurutmadan gelmeyin gazanız gazamızdır mübarek ola
Bir kar yağar ince ince Komandonun hali nice Bir operasyon var bu gece Hey paraşütçü komando Vur vur dağcı komando
kılıcınız değil yüreğiniz keskin merminiz bol olsun tek merminiz boşa gitmesin her mermi bir namussuzun beynini dağıtsın iyi haberlerini bekliyoruz gönlümüz sizinle
aslanlarım yolunuz acık olsun dönüşünüzde böyle olsun inşallah..
Aslan parçaları. Türk milletinin şanlı zaferleri var. Tarih yine tekerrüden ibaret olacaktır.
BEN REISDEN GURUR DUYUYORUM BU HAREKETTEN MEMLEKETIN BUTUN UST TABAKASININ EVLATLARI EN ON SAFDA SAVASACAKLARMIS HABERINIZ OLSUN
Allah yar ve yardımcınız olsun.
asker gönderemeyiz usa izin vermez diyen kansızlar vardı burda.noldu şimdi onlara.
RABBIM YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH ASLANLARIM
RABBİM YARVE YARDIMCIMIZ OLSUN DUALARIM SİZİNLE
allah ayağınıza taş değdirmesin. güle güle gidin güle güle gelin allaha emanet olun ...
Kime ne girip ne çıkacağı belli değil . Türkiye yine yanlış adım atıyor bu adımın ülke içinde bir patlama yaratmamasını diliyorum.
Savaşı bu kadar şirinleştiren ABD nin oyunu ile müslümanı müslümana kırdırtma politikasını görmeyen gözlere yazıklar olsun..Nerden çıktı bu seyrek bıyıklı ,gün geçmiyorki kan akmasın kandan beslenen siyasetinize teröristinize lanet olsun...
Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz açık kılıcınız keskin olsun inşallah vurun eyyyy şanlı yiğitler.
ALLAH KILINÇINIZI KESKİN EYLESİN
kimlerin planları için gidiyor yazık askerimize büyükler yesi diye olan bizim çocuklarımıza olacak
Allah yar ve yardımcınız olsun.. dualardasiniz yiğitlerim
sayın tayyip pkk yı ypg yi de bitirirsen sen tekdin
BÜYÜK OLAN ALLAH SİZLERİ KORUSUN
Yeryüzünde başka bir millet ve askeri daha yoktur ki savaşa güle oynaya ve marşlar eşliğinde gitsin. Onun için TÜRK milleti dünya döndüğü sürece var olacaktır. Burayı siyasi ortamlara dönüştürmeyin. Bu asker akp için değil kendi geleceği ve milletinin istikbali için oralara girecektir.
Türkler yavaş yavaş özüne dönüyor yeni nesil Türkçü olarak yetişiyor, Türkler Arab masallarından kurtulup tekrar Tanrının Kılıcı olacak az kaldı. 670 ile 720 yıllarını çocuklarınıza okutun
tek bir şehit verilmeden dönmeniz nasip olsun inşaAllah
Allah sizi korusun koç yiğitler!
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