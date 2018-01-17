Komandoların Afrin'e dualarla uğurlandığı anlar! İşte bu şarkıyla gittiler...

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine büyük bir darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi de Amerika destekli teröristleri etkisiz hale getirmek için geri sayıma geçti.

AFRİN İÇİN TALİMAT GİTTİ: 7 BİN SAVAŞÇI HAZIR!

Türkiye Afrin operasyonu için gün sayarken, 3 gün önce bölgedeki ÖSO güçlerine hazır olun talimatı gittiği öğrenildi.

Operasyona Azez-El Bab hattında bulunan 7 muhalif gruptan yaklaşık 7 bin savaşçı katılacak. İlk hedef köyleri ele geçirip Afrin’i kuşatmak...

ABD’nin Suriye sınırında 30 bin kişilik YPG ordusu kurma girişimine geçtiğimiz Cumartesi günü sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylardır hazırlığı yapılan Afrin ve Münbiç operasyonu için en net mesajı verdi. Erdoğan “Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler” derken, aynı gün TSK Afrin’deki YPG hedeflerine top atışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Afrin operasyonun muhaliflerle yapılacağını söyledi.

"HAZIR OLUN" TALİMATI GİTTİ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına operasyona hazırlık için Erdoğan’ın sert mesajlar verdiği Cumartesi günü ‘hazır olun’ talimatı gitti. Fırat Kalkanı bölgesinde 6-7 bin arasında bir ÖSO gücünün operasyon için hazırlık yapmaya başladığını belirten Sultan Murad Tugayı’ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir komutan, “Azez, El Bab ve Çobanbey bölgelerinde yaklaşık 7 bin kişiden oluşan muhalif gruplar olarak tek çatı altında birleştik ve hazırlık yapmaya başladık. Toplam 7 grup olarak olası bir operasyon için hazırlık yapıyoruz. Bu grupların başında Sultan Murad, Sukur El Ceber, Hamza Tugayları, El Şamiye ve Şarkiye ile daha az sayıdan oluşan iki grup geliyor. Bizler Suriye içerisinden Afrin’e ilerleyeceğiz” dedi.