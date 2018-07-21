Kombi montajı yaparken balkondan düşen işçi öldü

Adana'da kombi montajı yaparken dengesini kaybederek birinci kattan apartmanın bahçe korkuluk demirinin üzerine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairenin doğalgaz kombi bağlantısını yapan Abdullah Altun Toprak (40) dengesini kaybederek bahçe korkuluk demirinin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, ölen işçinin mesai arkadaşları ve ev sahibinden bilgi aldı.
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