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Kombi montajı yaparken balkondan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

Adana'da doğalgaz kombisinin montajını yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi, apartmanın bahçe korkuluk demirinin üzerine düşerek hayatını kaybetti

Adana'da kombi montajı yaparken dengesini kaybederek birinci kattan apartmanın bahçe korkuluk demirinin üzerine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairenin doğalgaz kombi bağlantısını yapan Abdullah Altun Toprak (40) dengesini kaybederek bahçe korkuluk demirinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen işçinin mesai arkadaşları ve ev sahibinden bilgi aldı.

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