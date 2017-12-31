Komik yeni yıl mesajları! 2018’e girerken komik yeni mesajları ile kankalarınızı güldürün!

2018’e gülerek girin ve çevrenizdekileri de güldürün. Yeni yıl için iyi dilekleriniz ve temennilerinizin yanında komik, eğlenceli, muzır yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizi, dostlarınızı ve kankalarınızı güldürebilirsiniz.

Bu yeni yıl herkese güzellikler, sağlıklar, mutluluklar ve bol bol gülücükler, kahkalar getirsin. İşte dostlarınıza yollayabileceğiniz komik yeni yıl mesajları…

2018 KOMİK YENİ YIL MESAJLARI

* Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

* Yeni yıla nasıl girersen öyle geçer derler, bu sene seninle beraber yeni yıla girmiyorum ki bi dahaki yılda da beraber olmayalım, mutlu yıllar

* Yeni yılını kutlarım, noel babayı şutlarım

Sevgilinle öpüş mutlu olsun, bira iç köpüklü olsun, gece taksime git kızlar senin olsun, gece gündüz öğlen ders çalış karnenin hepsi 5 olsun, sevgiline pırlanta al şok olsun Laf olsun torba dolsun, 2018′in kutlu olsun, bunu herkese yollamayan top olsun

* Minareden atlarım yeni yılını kutlarım

* 2018 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor).