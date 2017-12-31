Komik yeni yıl mesajları! 2018’e girerken komik yeni mesajları ile kankalarınızı güldürün!

2018’e gülerek girin ve çevrenizdekileri de güldürün. Yeni yıl için iyi dilekleriniz ve temennilerinizin yanında komik, eğlenceli, muzır yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizi, dostlarınızı ve kankalarınızı güldürebilirsiniz.
Bu yeni yıl herkese güzellikler, sağlıklar, mutluluklar ve bol bol gülücükler, kahkalar getirsin. İşte dostlarınıza yollayabileceğiniz komik yeni yıl mesajları…
* Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.
* Yeni yıla nasıl girersen öyle geçer derler, bu sene seninle beraber yeni yıla girmiyorum ki bi dahaki yılda da beraber olmayalım, mutlu yıllar
* Yeni yılını kutlarım, noel babayı şutlarım
Sevgilinle öpüş mutlu olsun, bira iç köpüklü olsun, gece taksime git kızlar senin olsun, gece gündüz öğlen ders çalış karnenin hepsi 5 olsun, sevgiline pırlanta al şok olsun Laf olsun torba dolsun, 2018′in kutlu olsun, bunu herkese yollamayan top olsun
* Minareden atlarım yeni yılını kutlarım
* 2018 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor).
* 31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar…
* Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.
* 2018’yı manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle…
* Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar.
* Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle Nice mutlu yıllara
* 2017 yılında içilen kahvelerin hatırı dolmuştur. 2018 için duyurulur!
* Görüyorum. Yeni yıl yɑşɑmındɑ büyük değişikler olɑcɑk. Bol bol gezecek, okuyɑcɑk, film izleyecek, kendine vɑkit ɑyırɑcɑksın. Not: Gönderen pɑtronun, kovuldun.
Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar
Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor
2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum