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Komik yeni yıl mesajları! 2018’e girerken komik yeni mesajları ile kankalarınızı güldürün!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 20:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

2018’e, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıla girerken herkesin temennisi geçmiş yıldaki sıkıntıların geride bırakılması ve yeni yılın mutlu, sağlıklı geçmesidir. Siz de yılbaşı tebriğinizde dostlarınızı, akrabalarınızı, yakınlarınızı, kankalarınızı komik yeni yıl mesajları güldürebilirsiniz. İşte yeni yıla gülerek ve güldürerek girecekler için komik ve eğlenceli yeni yıl mesajları…

Komik yeni yıl mesajları! 2018’e girerken komik yeni mesajları ile kankalarınızı güldürün!

2018’e gülerek girin ve çevrenizdekileri de güldürün. Yeni yıl için iyi dilekleriniz ve temennilerinizin yanında komik, eğlenceli, muzır yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizi, dostlarınızı ve kankalarınızı güldürebilirsiniz.

Bu yeni yıl herkese güzellikler, sağlıklar, mutluluklar ve bol bol gülücükler, kahkalar getirsin. İşte dostlarınıza yollayabileceğiniz komik yeni yıl mesajları…

2018 KOMİK YENİ YIL MESAJLARI

* Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.

* Yeni yıla nasıl girersen öyle geçer derler, bu sene seninle beraber yeni yıla girmiyorum ki bi dahaki yılda da beraber olmayalım, mutlu yıllar
* Yeni yılını kutlarım, noel babayı şutlarım
Sevgilinle öpüş mutlu olsun, bira iç köpüklü olsun, gece taksime git kızlar senin olsun, gece gündüz öğlen ders çalış karnenin hepsi 5 olsun, sevgiline pırlanta al şok olsun Laf olsun torba dolsun, 2018′in kutlu olsun, bunu herkese yollamayan top olsun

* Minareden atlarım yeni yılını kutlarım

* 2018 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor).

* 31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar…

* Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.

* 2018’yı manyak eğlenceli, heyecanın doruk noktasında falan yani geçirmen dileğiyle…

* Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar.

* Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle Nice mutlu yıllara

* 2017 yılında içilen kahvelerin hatırı dolmuştur. 2018 için duyurulur!

* Görüyorum. Yeni yıl yɑşɑmındɑ büyük değişikler olɑcɑk. Bol bol gezecek, okuyɑcɑk, film izleyecek, kendine vɑkit ɑyırɑcɑksın. Not: Gönderen pɑtronun, kovuldun.

2018 yeni yıl mesajları ile yılbaşımız kutlu olsun! İşte sevgiliye, anneye, babaya uzun, kısa ve resimli yeni yıl mesajları
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