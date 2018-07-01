HABER

Komiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

ADANA'da beden eğitimi öğretmeni Adem Kurtoğlu (29), gönlünü kaptırdığı komiser yardımcısı Ümmü Atılgan'a (25) kentteki bir su parkında 'Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş.

Komiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifi

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da beden eğitimi öğretmeni Adem Kurtoğlu (29), gönlünü kaptırdığı komiser yardımcısı Ümmü Atılgan'a (25) kentteki bir su parkında 'Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş. Sen de benim çocuğumun ilk aşkı olur musun?' yazılı pankartla sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Feke ilçesinde bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Adem Kurtoğlu, 3 ay önce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ümmü Atılgan'la tanıştı. Kısa sürede genç polise aşık olan Kurtoğlu, aşkına karşılık bulunca evlenme teklifi etmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Öğretmenliğe başlamadan önce yüzme eğitimi verdiği Yüreğir ilçesindeki aqua parktaki arkadaşlarıyla görüşen Kurtoğlu, 'Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş. Sen de benim çocuğumun ilk aşkı olur musun? Benimle evlenir misin? Umutla beklediğim yarınım olur musun?' yazılı pankart hazırlattı. Arkadaşlarıyla birlikte su parkına gelen çift, bir süre dinlendikten sonra DJ tarafından mikrofonla dalga havuzuna çağrıldı. Bu sırada havuzdaki cankurtaranlar tarafından havuzun duvarına, teklif metni ve çiftin fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Havuzdaki vatandaşlar pankartı görünce çifti alkışladı. Genç öğretmen, komiser yardımcısının önünde diz çöküp evlilik alyansını parmağına takarken, işletme görevlileri de şampanya patlattı. Mutluluğu gözlerinden okunan Ümmü Atılgan, Adem Kurtoğlu'nun teklifine 'Evet' dedikten sonra müstakbel eşinin boynuna sarılıp öptü.
Adem Kurtoğlu, 4 yaşından beri yüzme sporuyla uğraştığı için su parkında evlilik teklifi yaptığını söyledi. Kentin sıcağından kurtulmak için geldikleri havuzda evlenme teklifi sürprizini beklemediğini belirten Ümmü Atılgan ise önümüzdeki yıl ilkbaharda nikah ve düğün hayalleri kurduklarını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Komiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifiKomiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifiKomiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifiKomiser yardımcısına su parkında sürpriz evlenme teklifi

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı! Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!
FETÖ mağduru eski askeri hakim ve savcı Ahmet Zeki Üçok, avukat olduFETÖ mağduru eski askeri hakim ve savcı Ahmet Zeki Üçok, avukat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İlginizi Çekebilir

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.