AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anayasa Komisyonunun seçim kararını ne zaman görüşeceğiyle ilgili "Bugün arkadaşlarımızla görüşüyoruz, muhtemeldir ki grup önerisiyle, danışma kurulu önerisiyle komisyon için 48 saat bekleme süresini bir anlamda revize ederek komisyonun bugün toplanmasını dahi talep edebiliriz ama bugün toplayamazsak, yarın komisyon zaten 48 saat bittiği için toplanabilecektir ardından hemen Genel Kurul toplanacaktır." dedi. Turan, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Muhalefetin, "OHAL sürecinde erken seçime gidilmesi" ve "baskın seçim" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Turan, bugün özellikle ana muhalefetin açıklamasına bakıldığında "Büyük oranda olağanüstü halde seçim olur mu?" eleştirisinde bulunulduğunu söyledi. Turan, olağanüstü halin asla seçime ilişkin bir yasal mevzuat olmadığını, tam aksine güvenlikle ilgili bir mesele olduğunu ifade etti.

Olağanüstü halin uzatılmasını, AK Parti'nin "güya seçime ilişkin bir kararı" gibi eleştirmenin hakkaniyetten uzak bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Turan, meseleyi eleştirirken mutlaka bir istikrarın bulunması gerektiğini kaydetti. Turan, 1995 yılında CHP ile Doğru Yol Partisinin koalisyon olduğu dönemde erken seçim kararını aldığını, CHP'nin verdiği önergede aynı gündemde olağanüstü hal tezkeresinin de bulunduğunu söyledi. CHP'nin eski yıllarda olağanüstü hal içerisinde ülkeyi seçime götürdüğünü yineleyen Turan, "Bu konuyla ilgili CHP adım atarsa yanlış değil, AK Parti adım atarsa yanlış. Bu doğru bir yaklaşım değil." diye konuştu. Turan, "baskın seçim" iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bunu da hakkaniyetten uzak bir eleştiri olarak değerlendiriyoruz. Baskın seçim değil, erken seçimden bahsediyoruz. Bizim demokratik kültürümüz, kurumlarımızın bu konudaki tecrübesi bizi çok kısa sürede seçime götürmeye elverişlidir, hiçbir problem yok fakat yine baktığımızda YSK'nin seçim takvimine ilişkin önümüzde 66 gün gibi uzun bir zaman var, 66 gün az bir zaman değil.

Bunu eleştiren CHP'ye yine aynı belgeyle cevap vermek isterim. Örnek şu, 1995 yılında Doğru Yol Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisinin ortaklığındaki koalisyon. Erken seçim kararı alıyor ve bu kararı aldıktan 58 gün sonra da seçime gidiliyor. Yani CHP erken seçim kararı aldığında 58 günde seçime giderken, biz 66 günde gitmemize rağmen bu eleştiri hakkaniyetten uzak, klasik bir CHP eleştirisidir. Ben, tabiri caizse 'yerim dar' demenin hiçbir anlamı olmadığını ve milletin kararına saygı duyacağımızı düşünüyorum." - "Seçim gerekçesiyle Meclisi filan kapatmış değiliz" Turan, uyum yasalarıyla ilgili soru üzerine, bunun beş ana başlıkta toplandığını belirterek, "Acil olmayanlar, seçimden sonra olacak olanlar var, bunda problem yok ama seçime katkısı olacağını düşündüğümüz birkaç önemli husus var ki zaten şu anda seçime 66 gün var ve Meclis kapanmış değil." şeklinde konuştu. Meclis'teki yasal süreçlere devam edeceklerini bildiren Turan, şöyle devam etti: "Uyum yasalarının, Meclisten çıkması için yeterli süre zaten var. Acil olan her türlü yasayı görüşecek sayımız, imkanımız, gündemimiz var. Biz, seçim gerekçesiyle Meclisi filan kapatmış değiliz. YSK takviminin açıklanması sürecine kadar Meclis yasal faaliyetlerine devam edecek.

Gerek olursa ki gerek kalmayacağı kanaatindeyim, daha eski yıllarda uygulanmış olan olağanüstü KHK'si değil, yetki KHK'si var. İhtiyaç olursa bunlar düşünülebilir. Hiçbir şekilde bu tarz ekstra formüllere gerek kalmaksızın yasama faaliyetlerini devam ettirip milletimizi şeffaf, temiz, en güzel şekilde seçime götürme kararını alırız inşallah." "Acil olan maddeler nelerdir, mini bir paketle mi gelecek?" şeklindeki soruya Turan, "Bugün uyum yasasıyla ilgili komisyonumuz toplanacak, son kararı orası verecek ama seçimlerin bazı düzenlemelerine ilişkin cumhurbaşkanı başvuru süreleri gibi, bunlara ilişkin birtakım gerekçeler vardı, bunları hazırlayacağız." yanıtını verdi. - "Takvim sıkışık, bunu kendi aramızda tartışacağız" Turan, AK Parti Olağan Büyük Kongresi'yle ilgili bir takvim olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: "Bunu partimizin sözcüsü açıklayacaktır. Takvim sıkışık, bunu kendi aramızda tartışacağız. Büyük kongremizin seçimden sonraya kalmasında hiçbir yasal engelimiz yok ama değerlendirip karar vereceğiz fakat bizim zaten eylül sonuna kadar yasal olarak kongreyi yapma görevimiz var. O yüzden sıkıştırılmış bir kongre yerine belki seçimden sonraya bırakabiliriz. Hayır, bu konuda takvim uyarsa erken de yapabiliriz."