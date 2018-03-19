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Komşu kadına tehdit: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kırklaeli'nde jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Komşu kadına tehdit: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl

Olay, Kırklareli’ne bağlı Çekmeköy’de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na başvuran S.A., komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikayette bulundu.

Jandarma, kadının şikayeti üzerine E.Ö.’yü yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.

E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli tehdit

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
savcılık talimatiyla serbes birakildi ondan sonra neden boyle oldu diyeceğiz adalete bak adalete güven sıfır sonra ülke iyi yönetiliyormuşş
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