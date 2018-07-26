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Komşuları tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Adana'da, üst katında oturan komşusu 2 kadın tarafından darbedildiğini iddia eden 3 çocuk annesi, suç duyurusunda bulundu

Adana'da, üst katında oturan komşusu 2 kadın tarafından darbedildiğini ileri süren 3 çocuk annesi, savcılığa müracaat etti.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı partmanın 2. katında oturan Saide Güngör (33), üst katında ikamet eden iki kız kardeşle çamaşır asma meselesi yüzünden tartıştı.

Çamaşırlarını kirlettikleri gerekçesiyle uyardığı kadınlar, yanına gittikleri Güngör'ü darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve suratında darp izleri oluşan Güngör, polise başvurdu.

Şikayetin ardından gözaltına alınan iki kadın, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kadınların salıverilmesi üzerine Güngör ise darp raporu alarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Saide Güngör, adliye binasında önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, üst katında oturan komşularıyla, astığı çamaşırların kirletilmesi nedeniyle tartıştıklarını söyledi.

Güngör, durumu önce ev sahibine bildirdiğini ancak komşularının yine aynı tutumda bulunduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Parke taşlarını balkonuma attılar. Benim 3 çocuğum var, biri 3 yaşında. O balkonda olsaydı da başına düşseydi ne olacaktı? Daha sonra tartışma sırasında balkonumun 2 kapısını kırarak beni bu hale getirdiler. Ben şikayetçi oldum. İyi görünmüyorum. Çenemde çatlak olabilirmiş, plastik cerrahi görecek. Ondan sonra ameliyat olabilirmişim. Darp sonucunda belimde ödem oluşmuş, onu genel cerrahi görecek. Komşularımın gerekli cezayı almasını istiyorum."

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adana darp komşu Saide Güngör

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