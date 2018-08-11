Komşularıyla kavga eden gelinini vurdu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, komşularıyla kavga ettiği gerekçesiyle kayınpederi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde S.B. (27) sokakta komşularıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti.

Kayınpeder E.B. (49), gelini S.B'nin komşularıyla kavga ettiğini duydu. Bunun üzerine, iddiaya göre, komşuların yanında "Sen nasıl komşularımızla kavga edip, onlara hakaret edersin." diyen E.B, gelinini tabancayla ayağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

S.B, komşularının durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kayınpeder E.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

