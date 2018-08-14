KOMŞUSUNUN BAKKAL DÜKKANINI KUNDAKLADI

* O anlar kamerada

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi’de bir bakkal dükkanını ateşe veren kundakçı komşu çıktı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kudaklama olayı Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 11 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Fatma Kırmızıyüz’ün (56) işlettiği bakkal dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, bakkal dükkanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKÇI KOMŞUSU ÇIKTI

Yangın ile ilgili çalışma başlatan polis, yakınlardaki güvenlik kamerasını inceledi. 1 kişinin yangın sırasında bakkal dükkanına geldiği görüldü. Olayın kunduklama olduğunu belirleyen polis kundaklamayı Kırmızıyüz’ün komşusu S.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi. S.T’nin olayın yaşandığı gün memleketi Kastamonu’ya kaçtığı belirlendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kundaklanma olayına ilişkin anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah 04.30 sıralarında bakkal dükkanın önüne gelen S.T’nin eğilerek bir şeyler yaptığı görülüyor. Kısa bir süre sonra ise bakkal dükkanından alevler yükseliyor. Polis S.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümüü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kundaklama anı

-Alevlerin yükselmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Bakkaldan görüntü

-Kırmızıyüz ile röportaj

-Yangından cep telefonu görüntüsü (alevli)

-Detaylar

