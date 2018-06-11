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Komşusunun yanan evini hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 04:24 | Son Güncelleme

Komşusunun yanan evini hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Mollafenari Mahallesi Türbe Sokak'ta Hüseyin Çağıran'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ederken, yan binada yaşayan Mustafa Koçum evinden uzattığı hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa EV YANGINI

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