Kömür karası akan derenin yanında denize giriyorlar

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğu iddia edilirken, derede inceleme yapılması istendi. Havadan çekilen görüntülerde de İzmit Körfezi'ndeki boyutu da ortaya çıktı.
Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, son günlerde simsiyah akıyor. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayan insanlar gidecek başka yerlerinin olmaması nedeniyle burada denize giriyor. Bazı kişiler ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Dilovası'nın üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti. Havadan çekilen görüntülerde İzmit Körfezi'nde plajın bulunduğu bölgenin renginin değiştiği görüldü.
Tavşancıl Plajı'na ailesiyle denize girmek için gelen Süleyman Çakır, "Ailemle buraya yeni geldik. Baktık ki dereden siyah su akıyor. Biz burada denize giriyoruz ama bu siyah suya mı gireceğiz? diye düşündük. Bir dinlenme yerimiz vardı, o da kayboldu. Normalde buradan denize giriliyordu. Ama bu siyah suyu gördükten sonra bir daha girmem" dedi.
PET BARDAĞA SUYU DOLDURDU KİRLİLİĞİ GÖRDÜ
Pet bardağa doldurduğu deniz suyunda bile kirliliğe rastladığını söyleyen Aydın Akbudak, "Az önce denizden pet bardakla su aldım. Pet bardağın içerisine baktığınızda bile dibine çöken siyah bir madde görüyorsunuz. Normalde denizlerde böyle bir şeye rastlanmaz. Temiz bir denizde en fazla yosun olur. Burada siyah bir madde var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece atık bir madde olduğunu tahmin edebiliyoruz" diye konuştu.
'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'
Çatalçeşme Deresi'nin suyunun eskiden içilebildiğini söyleyen Ali Abatopçu ise şöyle konuştu:
"Maalesef Kömürcüler OSB kurulduğundan bu yana, yaklaşık 4 senedir, denizin hali bu şekilde. Ben 30 yıl Dilovası Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu sahilde de tam 7 yıl görev yaptım. Burada şu anda yok denecek kadar az insan var. Bundan 4-5 yıl önce burada denizin içerisinde yer bulamazdınız. Bir zamanlar bu dereden akan su içiliyordu. Maalesef şu anda durum içler acısı bir halde. Hem doğaya, hem denize bu kadar zarar veriyoruz. Yetkililer de bu duruma yıllardır bir çözüm üretemediler. Biz bir an önce çözüm bekliyoruz. Sonuçta Dilovası halkının gideceği başka bir yer yok."
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