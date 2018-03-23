Cengiz ÇOBAN - İstanbul (DHA) - KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde kömür tozu yüklü kamyon devrildi.

Edirne istikametindeki kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür tozu yüklü kamyon yol kenarına devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevkedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor